فيديو.. هزاع بن زايد يستقبل أعضاء بعثة الإمارات الدبلوماسية في طوكيو

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مقر إقامته بطوكيو اليوم، سعادة خالد عمران العامري، سفير الدولة لدى اليابان وأعضاء البعثة الدبلوماسية الإماراتية.

واطمأن سموه على أوضاع الإماراتيين المتواجدين في اليابان، والتسهيلات والخدمات التي تقدم للمواطنين أثناء زيارتهم لليابان، واستمع من طاقم السفارة إلى شرح حول الجهود التي تقوم بها من أجل تقديم أفضل الخدمات القنصلية بالشكل الذي يليق بسمعة دولة الإمارات ومكانتها.

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كما استمع سموه إلى شرح حول الدور الذي تقوم به السفارة الإماراتية في اليابان لخدمة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، والارتقاء بها بشكل مستمر، مشدداً سموه على أهمية الدور الذي تتولاه البعثة الدبلوماسية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية التي شهدت في السنوات الأخيرة تحولات إيجابية ملموسة بسبب حرص قيادتي البلدين الصديقين على تدعيم أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة.

وكان سموه وصل على رأس وفد إماراتي رفيع إلى طوكيو اليوم نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للمشاركة في حفل تنصيب الامبراطور الياباني الجديد ناروهيتو المقرر إقامته في القصر الامبراطوري غدا وذلك تلبية لدعوة رسمية من الحكومة اليابانية.