هزاع بن زايد يصل اليابان للمشاركة في حفل تنصيب الإمبراطور

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في حفل تنصيب الامبراطور الياباني الجديد ناروهيتو المقرر إقامته في القصر الامبراطوري غداً وذلك تلبية لدعوة رسمية من الحكومة اليابانية.

ويشارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في هذه المناسبة إلى جانب ممثلي 195 دولة من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، وحوالي 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية الذين تمت دعوتهم للحفل.

اقرأ أيضاً...هزاع بن زايد يدشن مشروع الهير السكني في العين بمواصفات «الحي الإماراتي»

ويرافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص إلى اليابان ومعالي حمد مبارك الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للبترول وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.