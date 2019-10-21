جائزة حمدان بن محمد للتصوير تحتفي بالمصورين اليافعين من خلال "عدسات شابة"



أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر سبتمبر 2019، والتي كان موضوعها "عدسات شابة"، والمخصَّصة لليافعين بين 11-17 عاماً. وقد فازت بجائزة "اختيار الجمهور" المصورة البحرينية "مرام البزّاز"، حيث استحقت الحصول على كاميرا رقمية من طراز NIKON D7200 SLR مُقدّمة من "نيكون الشرق الأوسط وأفريقيا".

نسخة شهر سبتمبر من المسابقة شَهِدَت حضور 3 مواهب خليجية مميزّة ضمن قائمة الفائزين الخماسية، فبجانب المصورة البحرينية مرام البزّاز صاحبة الـ16 ربيعاً، أتت المصورة الإماراتية ميثاء قاسم (16 عاماً) والمصور العُمانيّ أحمد الحارثي (15 عاماً)، وأكمل القائمة الفائزان محمد ألتوف (14 عاماً) ومحمد أرفيانسيا (17 عاماً) من إندونيسيا.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر سبتمبر استخدام الوسم HIPAContest_YouthLens#.

وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: فئة اليافعين لا تحصل على الاهتمام الفنيّ الكافي في العديد من المجتمعات رغم مخزونها الهائل من الطاقات الإبداعية. لقد قمنا بتقديم هذه المسابقة لإثبات نوعية المواهب البصرية لليافعين ومدى فرادتها وروعتها. على العالم كله أن يدرك ضرورة التشخيص الـمُبكِّر للموهبة وآلية صقلها والعناية بها. أنصح الجميع بالتمعّن في الصور الفائزة وترسيخ فكرة الاهتمام بالمواهب الناشئة في محيطهم. أبارك للفائزين وأقطع وعداً للمواهب الناشئة التي شاركت ولم تفز، بتقديم هذه الفرصة لهم مجدّداً في أقرب وقت.

بين كشمير و"لوفر" أبوظبي .. إبداع النشء الخليجيّ يحصد الجوائز

المصورة البحرينية "مرام البزّاز" الفائزة بجائزة "اختيار الجمهور" تقول عن صورتها الفائزة: التقطتُ الصورة في كشمير الهندية في 17 أغسطس 2017. كنتُ في رحلةٍ مع عائلتي فذهبنا إلى سوقٍ محليّ ووجدتُ هذا الرجل فكانت الصورة. عمري الآن 16 عاماً لكنني التقطتُ الصورة عندما كان عمري حوالي 14 عاماً.

بدأت قصتي مع التصوير عندما كان عمري 9 سنوات عندما اشترى لي والدي كاميرا وعلَّمني الأساسيات وحضرتُ الكثير من ورش العمل. في المستقبل سأستمر في التصوير وربما أصبح مصوّرةً لجماليات الطعام. أحب الصور التي تروي قصصاً وهذا هو الشيء الممتع في التصوير الفوتوغرافي.

المصورة الإماراتية "ميثاء قاسم" تقول عن صورتها الفائزة: التقطتُ الصورة في متحف اللوفر في أبوظبي في يناير 2019. الصورة غنيّة بتفاصيل قد تغيب عن الكثير من الأشخاص، من الزخارف الجميلة في السقف إلى ظلال المساء المنعكسة على المبنى. من وجهة نظري الصورة تُعبِّرُ عن إمكانية العثور على الجَمَال حتى في أصغر تفاصيل الحياة.

عمري 16 سنة، بدأتُ في التقاط الصور عام 2015 بعد استلهامٍ كبير من جدي الذي كان يتجوّلُ دائماً برفقة الكاميرا والعدسات. لطالما انجذبتُ للصور المدهشة التي يلتقطها المصورون في جميع أنحاء العالم. الفوز بهذه المسابقة هو إنجازٌ كبيرٌ بالنسبة لأي فتاةٍ في عمري. سأواصل خطواتي في مسار التصوير الفوتوغرافي وأحلم بأن أصبح مصورةً مشهورةً فخورةً بكونها إماراتية ومُلهمة للمصورين من جيلها لإيجاد شغفهم.

الأمر الأكثر إثارة للاهتمام في عالم التصوير برأيي هو أنك لن تجد باباً مغلقاً ! وستكون قادراً على الإبداع والتقاط الصور من منظوراتك الخاصة، مع إعطاء كل صورةٍ صوتاً خاصاً بها.