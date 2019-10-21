"لاندمارك" تطلق النسخة الحادية عشرة من مسيرة "حارب السكري"

تستضيف مجموعة "لاندمارك" النسخة الحادية عشرة من مسيرة "حارب السكري" يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 في حديقة زعبيل بدبي. وتجمع هذه المبادرة السنوية الرائدة بمجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تقودها سلسلة متاجر التجزئة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، آلاف الأشخاص سنوياً لرفع سوية الوعي حول مرض السكري بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت مجموعة "لاندمارك" قد اختيرت في وقت سابق من العام الحالي كواحدة من أوائل الشركات التي تحصل على "جائزة البصمة الرياضية" في دولة الإمارات، وذلك تكريماً لمبادرتها المميزة والتي استمرت طوال عقد من الزمان. وقام بتسليم الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي؛ لكل من مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة ميكي جاجتياني، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المجموعة رينوكا جاجتياني.

وبهذه المناسبة؛ قالت رينوكا جاجتياني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لاندمارك": "يحظى موضوع السكري بأهمية بالغة كونه يؤثر على حياة الكثير من العائلات، حتى عائلتنا لم تكن بمنأى عن تأثير الحالة أيضاً. وهو ما ولد لدينا رغبة قوية بتشجيع العائلات على التجمع وإحداث تغييرات ولو طفيفة في أنماط حياتها قد تساهم في السيطرة على الحالة".

وأضافت جاجتياني: "مع كل نسخة من مسيرة ’حارب السكري‘، نحظى بكامل دعم المجتمع الذي يحث جهودنا لرفع مستوى الوعي بالسكري. ونحن ممتنون للغاية لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديرها لجهودنا المبذولة، ونشكر شركاءنا في ’مجلس دبي الرياضي‘ و’هيئة الصحة بدبي‘ و’جمعية الإمارات للسكري‘ الذين رافقونا على مر السنوات وكانوا خير سند لنا في مساعينا لرفع مستوى الوعي بهذه الحالة وأهمية تبني نمط حياة صحي للسيطرة عليها".

كما ستتعاون مبادرة "حارب السكري" هذا العام مع "تحدي دبي للياقة 30x 30" للوصول إلى كامل شرائح المجتمع وتشجيع أنماط الحياة الصحية بين الأطفال، سيتعاون الطرفان أيضاً لاستضافة فعاليات مدتها شهر كامل لتحسين مستوى اللياقة البدنية في مدارس دولة الإمارات، وإلهام المجتمع الإماراتي على اعتماد نمط حياة نشيط.

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ومع الانتشار المتزايد للسكري في المنطقة، خصوصاً مع تفشي أنماط الحياة الخاملة والوجبات الغذائية غير الصحية؛ أصبحت الحاجة إلى تشجيع الحياة الصحية في المجتمع اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. ووفقاً لآخر إحصاءات "الاتحاد الدولي للسكري"، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص المصابين بالسكري في دولة الإمارات إلى 2,2 مليون بحلول عام 2040.

وتنطلق مسيرة "حارب السكري" لعام 2019 على مسافة 3 كيلو مترات، حيث تتضمن برنامجاً كاملاً من الأنشطة الممتعة للأطفال والبالغين، بما فيها رقص الزومبا واليوغا وتحديات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لتحدي القفز بالحبال ورياضتي كرة القدم والسلة. كما يمكن للمشاركين الحصول على اختبار مجاني لمستوى سكر الدم في الموقع.

وبالإضافة إلى المسيرة، ستقوم "لاندمارك" أيضاً بجمع التبرعات خلال شهر نوفمبر عبر المنافذ التابعة لها في دولة الإمارات لصالح "مؤسسة الجليلة"، وهي منظمة عالمية غير ربحية أنشأها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي. وسيذهب ريع التبرعات لدعم أبحاث المؤسسة حول السكري والتوعية بشأنه. ونجحت المجموعة منذ عام 2014 بجمع أكثر من 3 ملايين درهم إماراتي من خلال المسيرة.



ويمكن للأطفال والبالغين المشاركة في النسخة الحادية عشرة من الفعالية والتسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني www.beatdiabetes.me من 10 أكتوبر ولغاية 22 نوفمبر 2019. وبإمكان الأطفال دون سن 8 سنوات الانضمام مجاناً، بينما تبلغ رسوم الاشتراك 10 دراهم إماراتية للأطفال بين 8-14 سنة، و20 درهماً إماراتياً للبالغين. وسيذهب ريع جميع التبرعات للجمعيات الخيرية.

وسيتلقى جميع المشاركين المسجلين رزمة خاصة بالمسيرة تضم قميص (تي شيرت) وقبعة، وسيتم إرسالها عبر البريد من خلال شركة "أرامكس"، الشريك اللوجستي الرسمي للحدث.