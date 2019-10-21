ينطلق غدا في دبي معرض "الشرق الأوسط للإضاءة" بالتزامن مع "برو لايت + الشرق الأوسط"

علامات تجارية إقليمية وعالمية كبرى تستعرض أحدث حلول الإضاءة والصوتيات والمرئيات

خبراء ومتخصصين يشاركون في باقة من المؤتمرات وورش العمل والمسابقات المصاحبة للمعارض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ينطلق غدا الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 معرض "الشرق الأوسط للإضاءة"، المعرض والمؤتمر الإقليمي المتخصص في مجالات تصميم وتقنيات الإضاءة، ومعرض ’برو لايت + ساوند الشرق الأوسط‘، الفعالية الأبرز للتقنيات المتخصصة في مجال الإضاءة والصوتيات، بمشاركة علامات تجارية إقليمية وعالمية كبرى.

وتمتد الفعاليات التي تنظمها فرانكفورت الشرق الأوسط‘لغاية 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض المنصات التجارية باقة من أحدث حلول التصاميم والتقنيات في السوق العالمية للإضاءة والصوتيات، مع أجندة حافلة بالفعاليات المصاحبة التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الخبراء المتخصصين لمناقشة أبرز المواضيع المرتبطة بهذه الصناعات بالإضافة إلى المسابقات والجوائز التي تحتفي بالابداع والابتكار في هذا المجال.

معرض الشرق الأوسط للإضاءة

أشارت توقعات مؤسسة ’6 دبليو ريسيرتش‘، تسجيل قطاعات الإضاءة الذكية وأتمتة المنازل والمباني في الشرق الأوسط لنمو كبير لتبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار أمريكي و3.3 مليار دولار أمريكي، على الترتيب، في عام 2025. وحرصت النسخة 14 من معرض الشرق الأوسط للإضاءة على توسيع فئات الجهات العارضة لديها لتلبية الطلب على هذه القطاعات المزدهرة.

وتغطي الفئات الست للمعرض، الذي يستضيف 311 جهة عارضة من 32 دولة، مجالات مثل تقنية إل إي دي؛ ومنتجات إضاءة الديكور وملحقاتها؛ وأتمتة المنازل والمباني؛ والمكونات الكهربائية والإلكترونية لنظم الإضاءة وملحقاتها؛ والمصابيح الكهربائية؛ والإضاءة الفنية وملحقاتها.

ومن جانبها، تستفيد ’أستيرا ليد تكنولوجيز‘، المزود الرائد لحلول إضاءة المسارح والفعاليات والأفلام، من فرصة مشاركتها في المعرض للكشف عن باقة متنوعة من الأضواء الجديدة والتي تضم آخر التطورات التكنولوجية.

وفي هذا السياق، قال سيباستيان بيوكلي، من ’أستيرا ليد تكنولوجيز‘: "تشهد تقنيات الإضاءة تطورات متسارعة، أسوة بمختلف جوانب القطاع، ما ينطوي على مجموعة من الحلول المرنة التي تفضي عن نتائج أفضل لصالح المستهلك النهائي".

Advertisements

وأردف قائلاً: "بصفتنا علامة جديدة في دبي، نهدف إلى التعريف بعلامتنا كمصنع رائد لتقنيات إل إي ديLED العاملة بالبطارية وبالتحكم عن بُعد، فضلاً عن التوعية بإمكانات منتجاتنا الرائدة في السوق".

ومن جهة أخرى، سيستضيف مؤتمر ’ثينك لايت‘ أكثر من 50 متحدثاً من 13 دولة على امتداد ثلاثة أيام للتباحث حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي: منتدى التصميم الاحترافي للإضاءة وفن العمارة؛ ومنتدى إنترنت الأشياء والإضاءة الذكية؛ ومنتدى تكنولوجيا الأبنية المتكاملة.

وستشهد مسابقة ’ريدي .. ستيدي .. لايت‘ السنوية تنافس فرق الإضاءة التخصصية ضمن فئات "التأثير الأكثر ابتكاراً" و"الحل الفني الأفضل" وجائزة "بيير"، والتي تجري وفق شروط تحكيمية صارمة، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع جوائز معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019، والذي ينعقد في 17 أكتوبر الجاري في فندق أتلانتس النخلة.

وتهدف فعالية ’لايتيكيشن‘، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع ’لايت فانك‘، إلى إيجاد بيئة محفزة للابتكار في مجال تصاميم الإضاءة من خلال التعليم، وستستضيف مجموعة من الفرق العالمية التي ستبتكر تشكيلة من تصاميم الإضاءة المخصصة. وسيتم ربط كافة التصاميم بشاشة LED تفاعلية تعرض خريطة العالم.

وفي هذا السياق، قالت سكينة دوجاوالا-مويلر، مديرة ومؤسسة ’لايت فانك ديزاين‘: "تتمحور فعالية ’لايتيكيشن‘ حول التعليم والتدريب والتوعية بأهمية قطاع الإضاءة؛ إذ تقوم مجموعة من الأخصائيين المخضرمين في مجال الإضاءة بالاعتماد على تجاربهم السابقة لإثراء تشكيلة من المجسمات الفنية التي نراها".

معرض ’برولايت آند ساوند الشرق الأوسط‘

ومن ناحية ثانية، يستضيف معرض ’برولايت آند ساوند الشرق الأوسط‘، الذي يضم أحدث التقنيات المتخصصة في مجال الإضاءة والصوتيات، هذا العام 58 جهة عارضة من 10 دول. وفي ظل تركيزه الكبير على التقنيات العالية، يهدف المعرض، الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام، إلى الاستفادة من سوق وسائط الإعلام والترفيه الإقليمي، والذي من المتوقع، بحسب مؤسسة ’6 دبليو ريسيرتش‘، أن يحقق نمواً سنوياً مركباً بواقع 12%، متفوقاً على السوق الأمريكية التي وصلت قيمتها إلى 32 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

وبالتزامن مع المعرض، ينعقد "منتدى تكنولوجيا الفعاليات والترفيه"، وهو منصة حوارية مجانية تجمع ألمع العقول العالمية في القطاع في دبي، لتبادل الخبرات والمعارف حول أفضل ممارسات تصاميم الإضاءة التي تشهدها أبرز الفعاليات العالمية.

وعلاوة على ذلك، سيحظى أخصائيو الإضاءة والصوتيات بفرصة لتعلّم المزيد حول قطاعاتهم من خلال ورشة عمل ’دانتي‘، التي تنظمها ’أودينيت‘، وتشهد منح هؤلاء الأخصائيين شهادات تدريبية لكفاءتهم في مجال حلول الصوتيات عبر بروتوكولات الإنترنت. وفي سياق آخر، تقدم ورش عمل ’برو أوديو‘، التي تنظمها جامعة ’هارمان‘ التخصصية، التدريب والشهادات حول سُبل تخطيط وتصميم وتركيب وبرمجة وتهيئة منتجات ’هارمان‘ التخصصية.

وستُشارك باقة من أبرز العلامات في القطاع في مهرجان ’سامبل ميوزيك ‘، الفعالية المخصصة لاستعراض أحدث أجهزة تشغيل الأقراص وقرع الطبول بالأصابع وصنع الإيقاعات والتنسيق البصري.

وبدوره، قال ديشان أيزاك، المدير الأول لمعرض ’برولايت آند ساوند الشرق الأوسط‘: "في ظل مواصلة الإمارات لتعزيز حافظتها من الفعاليات العالمية واسعة النطاق في مختلف أنحاء الدولة، والتطور المتواصل والكبير الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، سيُسهم هذان الحدثان المتزامنان في النهوض بسُبل تبادل المعارف والحلول الجديدة في مجالات تصميم وتقنيات الإضاءة وحلول الصوتيات".