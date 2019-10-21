فريق "نيسان إي. دامس" يشارك في اختبارات ما قبل موسم الـ"فورمولا إي"

يعود فريق "نيسان إي. دامس" إلى جانب الفرق الأخرى للـ"فورمولا إي" إلى حلبة سباق فالنسيا الأسبانية الأسبوع الحالي للمشاركة في الاختبار الرسمي الذي يسبق بداية موسم بطولة سباقات السيارات الكهربائية.

فبعدما شهد الفريق بداية ناجحة في الموسم الماضي، سيشارك فريق "نيسان إي. دامس" مجدداً في الموسم السادس من بطولة الاتحاد الدولي للسيارات "أي بي بي فورمولا إي" ليسلّط الضوء على قوة وأداء تكنولوجيات سياراته الكهربائية وإبراز رؤية التنقّل الذكي من "نيسان".

واستناداً على خبرة "نيسان" في تصنيع طراز "ليف" LEAF، الذي يعتبر أفضل السيارات الكهربائية مبيعاً في العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 عاماً من ابتكارات "نيسمو" في مجال رياضة السيارات، وكذلك سلسلة انتصارات "نيسان إي. دامس" في البطولة، طوّر الفريق نظام نقل جديد للموسم السادس تماشياً مع القوانين الجديدة ليحلّ مكان نظام النقل الكهربائي الثنائي من "نيسان" الذي حقق أرقاماً قياسية في الموسم الخامس.

وحقق سيباستيان بويمي أول انتصار للفريق في الموسم الماضي وسجّل عودة لافتة في آخر الموسم حيث احتل المركز الثاني في البطولة. وقد تمكن زميله في الفريق، أوليفر رولاند، من أن يكون المبتدئ الأفضل أداءً في الموسم الخامس حيث أتاح لـ"نيسان" اعتلاء منصة التتويج لأول مرة. كما كان كل من السائقَين أول المنطلقين في السباق ثلاث مرات، ما جعل فريق "نيسان إي. دامس" خصماً تصعب هزيمته في التجارب الرسمية.

وقال مايكل كاركامو، المدير العالمي لرياضة السيارات لدى نيسان: "سررنا بما حققناه في الموسم الخامس على الحلبة وخارجها حيث استعرضنا تقنيات "نيسان" للتنقّل الذكي أمام الجمهور العالمي. وهذا الموسم تنتظرنا تحديات جديدة مع مشاركة فرق جديدة في البطولة واستخدام نظام نقل محدّث. وسنستفيد مما تعلمناه في الموسم الخامس لتطوير أدائنا استعداداً للموسم السادس حيث سنركّز أكثر على الانتفاع من إدارة أفضل للطاقة وقدرات البطارية. ويشكّل الاختبار في فالنسيا جزءاً مهماً من استعداداتنا وأتطلع لرؤية ما يستطيع سيباستيان وأوليفر والفريق ككلّ تحقيقه."

ستكون السيارات على حلبة ريكاردو تورمو في فالنسيا في 15 و16 و18 أكتوبر على أن يخصص يوم 17 أكتوبر للأنشطة الإعلامية. وسينقسم كل يوم إلى جولتين حيث تمتدّ الجولة الصباحية الأولى من الساعة الـ9 وحتى 12 ظهراً وتستمرّ جولة بعد الظهر من الساعة الـ2 إلى الـ5.

وقال غريغوري دريوت الذي عيّن إلى جانب شقيقه أوليفر دريوت المديرين الجديدين لفريق "نيسان إي. دامس" بعد وفاة والدهما جان-بول دريوت في أغسطس الماضي: "كانت الفترة التي عقبت نهاية الموسم حافلة. فأنا وأوليفر نستعدّ بقلب حزين لبداية الموسم السادس بعدما فقدنا مؤسس الفريق ووالدنا جان-بول. لكننا جاهزين لمواصلة النضال مع الفريق بكامله بروح المنافسة ذاتها التي أنشأ الفريق عليها."

وستحمل اختبارات فالنسيا نظرة على التصميم الجديد لسيارات الفورمولا إي من "نيسان" على أن يتمّ الكشف عن تصميم الموسم السادس كاملاً في اليابان في 22 أكتوبر.

تصريحات السائقين:

سيباستيان بويمي

"لقد عملنا جاهدين على تحسين سيارتنا خلال العطلة الطويلة التي بدأت في يوليو. فقد اضطررنا إلى تغيير نظام النقل مع تبدّل القوانين وبعدما أصبح "نمط الهجوم" أكثر قوة وانخفضت كمية الطاقة المتاحة.

أتطلّع للذهاب إلى فالنسيا وتقييم مكانتنا مقارنةً بخصومنا."



أوليفر رولاند

"تعلّمت الكثير من الموسم الأول وأنا جاهز الآن للقيام بالخطوة التالية. لم أستطع العام الماضي الاستعداد جيداً للموسم لكن الأمر بالغ الأهمية وآمل أن أواصل التعلّم من زميلي سيباستيان وأدعم الفريق في احتلال مراكز أكثر تقدماً."