أفلام عالمية لأول مرة في الخليج والشرق الأوسط على شاشة "الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"

استضاف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي تنظمه مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، على شاشة السينما الرئيسية في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، مساء الاثنين، العرض الأول لمجموعة من الأفلام العالمية على صعيد كلّ من منطقة الخليج والشرق الأوسط.

تنوّع من مختلف أنحاء العالم

وعرضت شاشات المهرجان ضمن فئة أفلام الرسوم المتحركة، كلّاً من الأفلام "الشقلبة الخلفية" (5 دقائق)، لمخرجه الجنوب افريقي جيريمي كولينز وكيلي ديلون، الذي يروي حكاية فتاة صغيرة تركّز كل اهتمامها على اتقان القفز على لوح الغطس ولا يثنيها شيء عن محاولاتها، لكن هل ستنجح في اكمال مهمتها؟، إلى جانبه عرض المهرجان فيلم "بعد المطر" (3 دقائق)، لمجموعة من المخرجين الفرنسيين الشباب، الذي يروي حكاية راعي الأغنام وكلبه الوفي اثناء رحلتهما في الطبيعة، وكيف يتحول صوف الأغنام إلى سحب ماطرة، في حبكة أخذت الصغار إلى عوالم الروايات الخرافية.

أفلام قصيرة

ومن إيران عرض المهرجان الفيلم "يوم الواجب" لمخرجه علي فارحاني (20 دقيقة) الذي روى قصة "رديس" الطالبة في المرحلة الثانية وما يحصل لها اثناء حضورها لحفل مدرسي، إلى جانب ذلك قدم المهرجان فيلم المخرج الإماراتي محمد الحمادي "مريم" (24 دقيقة)، الذي يتحدث عن الفتاة مريم عبد الله الموهوبة في مجال التمثيل، والتي تخوض صراعاً ما بين السعي من أجل تحقيق أحلامها أو الانصياع لرغبات الأهل بالزواج، فهل ستنجح مساعيها؟، كما عرض الحدث الفيلم السعودي "الجرذي" (11 دقيقة) لمخرجه فيصل العامري، وفيلم "امشليل، قريتي الجميلة"، للمخرج الفرنسي عمر مولدورا (26 دقيقة).

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وعرض المهرجان فيلم "تعايش" (14 دقيقة) للسعودي مصعب العمري الذي يروي من خلاله قصة طالبين مسلمين وظروف عيشهما في ولاية نيويورك الامريكية، إلى جانب فيلم "يسار يمين" للمخرج التونسي مطيع دريدي الذي يتحدث عن بطله "ياسين"، الطالب في المدرسة الابتدائية، الأعسر الذي يعشق رياضة كرة القدم، لكن والده يصرّ على أن يلعب رياضته المفضلة بقدمه اليمين لينشأ صراع من نوع اخر بينهما، كما استضاف المهرجان فيلم "ماجرالين"، (18 دقيقة) للمخرجة الإيرانية الكندية مريم زراعي، الذي تتحدث من خلاله عن قصة حزينة لطفلين تتخلى عنهما أمهما، فيستمران بهذا الصراع الذي يكشف عنه الفيلم فماذا سيحل بالصغيرين؟

وقدّم المهرجان الفيلم "لوني فودز" (دقيقتان) للمخرج الإيطالي اولو جاوديو، الذي يطرح فكرة ذكية مفادها ماذا يجري في خاطر الأطعمة لو كانوا أحياء مثلنا كبشر؟ وما الذي يحدث داخل "الثلاجة"، كما عرض الحدث فيلم المخرج التشيكي مارتن اسماتانا "الطائرة الورقية" (13 دقيقة)، الذي يسرد قصة الطفل المتعلق بجده والواقع الذي سيشهده عندما يلحظ علامات الكِبر على الرجل العجوز، في توليفة ساحرة تلفت انتباه الصغار إلى أهمية الاعتناء بكبار السن.

ويواصل المهرجان عرض أفلامه حتى 18 من أكتوبر الجاري، حيث يسعى لفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال والشباب واليافعين، لعرض أعمالهم ومواهبهم الإبداعية، والاستفادة من تجارب الخبراء العالميين الذين يستضيفهم المهرجان، والتي تسهم في تنمية وصقل طاقاتهم وقدراتهم، وتعزز من مداركهم الفكرية وتمنحهم ابعاداً أكثر انفتاحاً ليصبحوا صنّاع أفلام مبدعين وقادرين على إنتاج سينما إماراتية وعربية تعبر عن أحلامهم وتطلعاتهم، وقادرة على المنافسة عالمياً.