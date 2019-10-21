والتر كيابوني المدير الإبداعي الجديد للعلامة الإيطالية Tod's

يسرّ مجموعة Tod's أن تعلن عن تعيين والتر كيابوني لمنصب المدير الإبداعي لمجموعات العلامة الإيطالية للنساء والرجال، بدءاً من مجموعة موسم خريف وشتاء 2020/21، التي سيتم عرضها في المتاجر في بداية فصل الخريف القادم.



وصرّح السيد دييغو ديلا فالي، رئيس مجموعة Tod's قائلًا: "يعتبر السيد والتر كيابوني أحد المبدعين الإيطاليين الموهوبين، حيث يتمتع بالعلم والقدرة على الجمع بين أسلوب حياة Tod's الإيطالية واللمسة العصرية دون إغفال الجودة العالية والحرفية التي تمثّل جينات تلك العلامة الفاخرة. إنني سعيد جداً بالترحيب به وأتمنى له كل التوفيق في دوره الجديد".



وصرّح والتر كيابوني قائلا: "يشرّفني كثيرًا العمل في هذه المجموعة. Tod's هي العلامة الإيطالية التي لطالما تتسّم بالتميز دائماً في المشهد العالمي من حيث الجودة والأناقة الإيطالية. وكوني قادراً على المساهمة في تطوير أسلوب الحياة الإيطالية، فإن ذلك يشكّل تحدياً بالنسبة لي ويدعوني إلى الفخر".



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ولد والتر كيابوني في عام 1978 في ميلان.

وبعد الدراسة في المعهد الأوروبي للتصميم، ظهر لأول مرة في عالم الأزياء في نهاية التسعينيات. وبعد ذلك بفترة، ظهر في علامة "جيفنشي" التجارية في باريس، ثم عاد إلى إيطاليا في عام 2007، حيث عمل في علامات تجارية مثل "Valentino" و "Gucci" و "Miu Miu" و "Bottega Veneta".