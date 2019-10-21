"الشارقة السينمائي للأطفال والشباب" يعلم زواره الصغار مهارات التقاط مشاهد الاحترافية

نظمت فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"، ورش عمل إبداعية حملت الأولى عنوان "خطط ونصائح حول أساسيات صناعة الأفلام" نظّمتها "محطة كانون" للمشاركين من كافة الفئات العمرية، في "مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات" بالشارقة.

وتعرّف الأطفال خلال الورشة على أساسيات التصوير السينمائي التي من شأنها أن تجعل المؤثرات البصرية أكثر قوة واحترافية، حيث قدّم المخرج السينمائي المستقل والمدرب المعتمد في "أكاديمية كانون" محمد النحاسي، مجموعة من النصائح حول إعدادات الإضاءة والصوت و"التعريض"، مدى تعرض المستشعر لكميات الضوء الداخلة إلى الكاميرا.

أكد النحاسي أن جميع الأطفال والشباب قادرون على رواية القصص كونهم يمتلكون خصائص الحكواتي المحترف، وأن بإمكانهم أن يصبحوا مخرجين سينمائيين ورواداً في صناعة السينما، وأضاف: "مع التقنيات المتطورة المتوفرة اليوم، أصبح من السهل أن نسرد القصص بصرياً أكثر من الماضي خلال العقود الماضية".

وشارك النحاس تجربته في مجال الإخراج السينمائي، وناقش مع المشاركين كيفية تعزيز مهاراتهم في السرد البصري باستخدام كاميرا كانون الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة، والكاميرات الخالية من المرايا، وقال: "توفر ميزة الضبط التلقائي المزدوج تركيزاً سلساً ومتسقاً لمجموعة متنوعة من تطبيقات الصور ومقاطع الفيديو".

وأضاف: "نحتاج أحياناً إلى عدم التقيد بحرفية القواعد المتبعة، وأن نتجاوزها لنفتح الباب أمام التجربة الإبداعية في طريقة سردنا للقصص والحكايات".

التحضير لتصوير فيلم وثائقي:

في الوقت نفسه، استضافت المحطة ورشة عمل ثانية بعنوان تصوير القصص بطريقة (غواريلا) لمختلف الفئات العمرية، قدمها حسن أصلان، الذي عرّف المشاركين على مبادئ وأساسيات عملية التحضير لتصوير فيلم وثائقي.

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وحول هذه التقنية، قال أصلان: "أسلوب الغواريلا في التصوير هو نوع متخصص في تصوير الأفلام الوثائقية القصيرة في الموقع الحقيقي للتصوير خارج الاستوديو، باستخدام أقل عدد من المعدات والتجهيزات والأدوات والموارد، ومن دون إحداث صخب أو ضجة".

وأشار إلى أهمية الاستعداد الكامل، موضحاً الخطوات الأربع الرئيسة التي ينبغي للمصور اتخاذها في إطار الاستعداد لتصوير فيلم وثائقي، ويأتي في مقدمتها "البحث"، أي تفادي تناول موضوع لا يمتلك المصور المعرفة العميقة به، إذ يُفضّل أن "يختار المصور موضوعاً يعرفه معرفة كافية ووافية".

وشدّد على أهمية مقابلة الشخصيات المراد تصويرهم، بوصفه عاملاً رئيساً في عملية التصوير السينمائي الوثائقي، كما ناقش ضرورة أن يتعامل المصور بشكل دقيقة وعلمي مع تقنيات الإضاءة وأن يضبط إطارات الصورة بالكيفية التي يراها مناسبة، لتعزيز احترافية العمل وجودته.

وأضاف: "الخطوة الثالثة هي اشبه بالخطة البديلة، أو اللقطة البديلة، وهي عبارة عن لقطات تكميلية أو بديلة تتقاطع مع اللقطة الرئيسة، بهدف تعزيز القصة، أما الخطوة الرابعة فهي التحرير واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بما ينبغي استخدامه، وما يتوجب تركه، إلى جانب الانتباه إلى وضع المشاهد في أماكنها الصحيحة".

ووجه أصلان نصيحة أخيرة للمشاركين في حال عدم توفر السلاسة في العمل على الرغم من اتخاذ كافة التحضيرات والترتيبات والخطط، مفادها أهمية سرعة البديهة والارتجال والتفكير الإبداعي لمعالجة الموقف، مؤكداً أهمية أن يلتزم المصوّر بهذه الاحتياطات والعمل على توسيع مجال تحركه في التعديل من خلال سلسلة المشاهد التي يلتقطها بحيث لا تحصر مادة الفيلم المصورة العملية الإخراجية وتحد من إمكانية تطويعها وتطويرها.

وتستضيف "محطة كانون" ورشتي عمل الأولى بعنوان "صناعة المشاهد المسرعة" والثانية تحت عنوان "صناعة مضمون مدونات الفيديو"، حتى يوم الخميس، قبل اختتام فعاليات المهرجان يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019.