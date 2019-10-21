الامارات | 4 إجراءات توصلك لحل مشكلتك.. فلا تتردد في انقاذ اسرتك

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إجراءات توصلك لحل مشكلتك.. فلا تتردد في انقاذ اسرتك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشير عدد الطلبات القليلة المقدمة لوزارة تنمية المجتمع خلال ال 5 سنوات الماضية للاستعانة بأخصائي نفسي أو أسرى من خلال نظام خدمات إدارة التنمية الاسرية في الوزارة حسب ما تظهر البيانات المنشورة على موقع الوزارة، الى ان الغالبية العظمى من افراد المجتمع، ربما لا يعلمون أن هناك خدمة حكومية مجانية تحترم خصوصية وسرية حياتهم الشخصية، وانه يمكن من خلالها الحصول على استشارات أسرية عبر 4 خطوات فقط، تنجز في يوم واحد، وأن تلك الاستشارات ممكن ان تقودهم باتجاه طريق الحل لأكبر المشكلات الاسرية المستعصية.

وتواجه الاسرة الإماراتية والاسرة على مستوى العالم الكثير من التحديات نتيجة الضغوطات المادية والنفسية التي باتت تمثل ثقلا يشدها في اغلب الأحيان الى دائرة الخلافات اليومية التي تتعقد يوما بعد يوم، لا سيما بين الشريكين الذي يمثل نجاح العلاقة بينهما صمام الأمان في استقرار العائلة.

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وتتلخص الـ 4 خطوات التي تقود الافراد، مواطنين كانوا او مقيمين، الى مناقشة وحل مشكلاتهم، باولا تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكية من خلال انشاء ملف شخصي، وثانيا باستلام المتعامل بريد إلكتروني عند التقديم وعند تغير حالة الطلب، وثالثا بقيام موظفي إدارة التنمية الاسرية بمعالجة الطلب ومن ثم التحقق من صحة البيانات المقدمة، ليتم في الخطوة الرابعة تحويل الطلب الى الفريق او الأخصائي المعني الذي يبدا بتقديم الدعم والمشورة للبدء في حل المشكلة.

ويمكن التقدم لطلب الخدمة من خلال الموقع الالكتروني لوزارة تنمية المجتمع أو من خلال الاتصال على الهاتف 04/2637777 وتقديم معلومات عن الاسم او الاسم المستعار وأيضا العمر، والجنس والحالة الاجتماعية ، ونوع المشكلة وشرح مختصر عنها.