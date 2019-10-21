الامارات | تصرف شجاع من شاب مواطن ينتهي بعاهة مستديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف شجاع من شاب مواطن ينتهي بعاهة مستديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفر موقف شجاع قام بها موظف مواطن يبلغ من العمر 22 عاماً عن إصابته بكسر عميق في عظام الجبهة، متسبباً في عاهة مستديمة، نتيجة الاعتداء عليه بقسوة من قبل أربعة خليجيين، وذلك بعد أن تدخل لفض شجار بينهم وبين أحد الأشخاص فاعتقد المتهمون أنه صديق للشخص الذي تشاجروا معه وضربوه على الرغم من أنه تدخل لتهدئة الموقف ولا يعرف أي منهما - بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يتواجد بمقهى في أحد الفنادق حوالي الساعة 5.30 صباحاً، برفقة اثنين من أصدقائه، حين حدثت مشادة كلامية بين المتهمين وشخص خامس، فتدخل لتهدئتهم ثم عاد إلى طاولته.

وأضاف أنه خرج من المكان مع أصدقائه وشاهدوا المتهمين الأربعة يتحدثون مع الشخص المشار إليه الذي أحضر ثلاثة من أصدقائه، في ردهة استقبال الفندق، وحضر رجال الأمن وأخرجوهم من صالة الاستقبال، وبمجرد حروجهم بدأ عراك بينهم جميعاًن فتدخل هو وزملائه وفض العراك.

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وأشار إلى أنه اعتقد أن المشكلة انتهت عند هذا الحد، وتوجه إلى سيارته بمواقف الفندق، وعندما هم بالصعود إليها فوجئ بالمتهمين يركضون نحوه، ويسبه أحدهم الذي التقط شيئاً من على الأرض، وعندما وصلوا إليه، منعه اثنان من التحرك، وأمسك ثالث من الخلف، فيم قام الرباع بضربه بحجر "انترلوك" على مقدمة رأسه، فسقط أرضاً وكانت الدماء تسيل من فمه وأنفه ورأسه بغزارة، ثم لاذوا بالفرار، ونقله أصدقاؤه إلى المستشفى.

وأوضح أن المتهمين بدوا في حالة غير طبيعية، وكانوا يتصرفون بعدوانية بالغة، عازياً اعتدائهم عليهم لاعتقادهم أنه صديق للشخص الذي تشاجر معهم، لكنه في لحقيقة لا يعرف أي من الطرفين، وتدخل فقط لاحتواء المشكلة، مشيراً إلى أنه تعرض لكسر ونزيف داخلي بالجمجمة وخضع لعملية جراحية في مقدمة الرأس استلزمت وضع صفيحة معدنية في رأسه، ولا يزال يعاني من الآلام والصداع ولم يشف من تلك الإصابة. وفال شاهد من شرطة دبي إن التحريات دلت على تورط المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم من 21 إلى 26 عاماً، فتم ضبط اثنان منهما بمستشفى راشد، وأقرا بالاعتداء على المجني عليه بسبب تحرشه بصديقة أحدهم، وضبط على زميليهم لاحقاً.