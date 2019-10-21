الامارات | زلزال بقوة 5.1 ريختر يشعر به سكان الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يشعر به سكان الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـلمركز سجلت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة - ريختر جنوب ايران، الساعة 14:58 ,21-10-2019 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، مشيرة إلي أن بعض السكان في شمال الدولة شعروا به. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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