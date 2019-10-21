الامارات | كيف تحصل على الإعفاء من سداد "قرض السكن"؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على الإعفاء من سداد "قرض السكن"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة أبوظبي للإسكان، أنها تستقبل طلبات الإعفاء من سداد قروض المنح السكنية، من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الإعفاءات، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مؤكدة على أحقية كل مواطن متقاعد يقل راتبه التقاعدي على 20 ألف درهم، في التقدم بطلب إعفاء من سداد أقساط منحة السكن.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نهاية سبتمبر الماضي، بإعفاء 211 مواطناً من المتقاعدين، إضافة إلى أسر المتوفين، من سداد مستحقات القروض السكنية في أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 208 ملايين درهم، بهدف توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين.

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وأفادت الهيئة بأنها تقوم بدراسة حالات المواطنين الذين يتقدمون بطلبات الإعفاء، عن طريق الربط الإلكتروني بين هيئة أبوظبي للإسكان والدوائر الحكومية المعنية، وذلك عبر الاستعانة ببطاقة هوية كل مواطن، لافتة إلى أنها تدرس كل حالة على حدا بعد التعرف على حقيقة أوضاعها وملاءاتها المالية.

ونوهت إلى أن هناك ثلاث فئات لمستحقي الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية، الأولى، المواطنين المتقاعدين، من ذوي الدخل المحدود (الذين تقل رواتبهم التقاعدية على 20 ألف درهماً)، أو المعسرين الذين لديهم ما يثبت تعسرهم مالياً وعدم استطاعتهم سداد المستحقات، والثانية، المتوفين، لرفع المعاناة عن أسر كل متوفى، إذ يتم التقدم بطلبات من قبل من كان يعولهم المتوفى، على أن ندرس ملاءتهم المالية، وإعفاء من يستحق منهم.

وأوضحت أن الفئة الثالثة والأخيرة من الإعفاء، تسمى بـ"الإعفاء الاجتماعي" ويقصد به المواطن العاجز عن الكسب، أو الذي لديه عجزاً طبياً يحول دون قيامه بالعمل، على أن يكون ذلك مثبتاً بتقارير طبية معتمدة دون النظر لشرط السن، منوهاً إلى أن الهيئة تستقبل طلبات الإعفاء من المواطنين "إلكترونياً" أو من خلال زيارة مقر الهيئة، ليتم بعد ذلك دراسة الطلبات المقدمة ودراسة الملاءة المالية من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية.