Galaxy Note10+ 5G المتوافق مع تقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، اليوم، عن موعد إطلاق هاتف Galaxy Note10 + 5G ، المرتقب، في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من 24 أكتوبر، حيث سيكون متوفراً عبر متاجر سامسونج وجميع متاجر التجزئة الرئيسة في دولة الإمارات. واحتفالاً بإطلاق أول جهاز يدعم تقنية الجيل الخامس من سامسونج في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستطلق سامسونج جهاز Galaxy Note10+ 5G بلون خاص وهو الأزرق أورا (Aura Blue).

سيستفيد مستخدمو هاتفGalaxy Note10+ 5G في دولة الإمارات من سرعات الإنترنت الهائلة التي توفرها مشغلي الإتصلات في المناطق التي تتوفر فيها تغطية شبكة الجيل الخامس (5G). وتم تصميم هاتف سامسونج الجديد بما يتناسب مع عصر جديد كلياً من الإمكانات والقدرات الفائقة لشبكة الجيل التالي مما يتيح لهم بث مقاطع فيديو عالية الدقة وتحميل المحتوى بسرعة فائقة، إضافة إلى الاستمتاع بتجارب الألعاب ذات الرسومات الثقيلة في الوقت الفعلي. كما يوفر الهاتف مجموعة استثنائية من المزايا، بما في ذلك شاشة سينمائية لا متناهية قياس 6.8 بوصة من نوع Infinity-O، وبطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة مع إمكانية شحن فائقة السرعة وتجربة كاميرا مذهلة إلى جانب الخصائص والميزات التي يوفرها قلمS Pen .

ويساهم هاتف Galaxy Note10+ 5، بفضل مجموعة من تقنيات وبرامج التصوير المتطورة التي يتضمنها بالارتقاء بتجربة مستخدميه إلى مستوى جديد من التميز عند تسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور الفوتوغرافية. كما يمكن لصنّاع المحتوى والمستخدمين استخدام الأدوات الحديثة لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع فيديو مذهلة مع الهاتف الجديد – ومشاركتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي بشكل سلس ما سيجعلهم يتميزون بمحتوى ثري ومميز.

وكانت كاميرا Galaxy Note10 + 5G قد حصلت على تقييم، وفق تصنيف موقع DxOMark، المتخصص بتقييم جودة الصور والفيديوهات في كاميرات الهواتف الذكية، بمجموع نقاط بلغ 117 نقطة إضافة إلى حصوله على 126 نقطة عن أداء كاميرته الثابتة المذهلة و 101 نقطة لقدرات كاميرا الفيديو، بينما حصلت كاميرا الهاتف الأمامية على 97 نقطة بحسب المؤشر.

وقال علي أحمد، رئيس قسم التسويق في وحدة تقنية المعلومات والأجهزة المتحركة في شركة سامسونج الخليج للالكترونيات:" تم تصميم هاتف Galaxy Note10+ 5G بهدف تزويد المستخدمين بمستوى جديد من الأداء لم يشهدوا له مثيل في أجهزة سامسونج وذلك بتقيدم أقصى الدرجات من الابتكار ولغة التصميم وتجربة الاستخدام. ومن خلال المعالج الفائق السرعة إلى جانب القدرات الاستثنائية لتقنيات الاتصال الشبكي نحن على ثقة بأن هاتف Galaxy Note10+ 5G الجديد سيتيح للمستخدمين فرصة الإستفادة من الإمكانات الهائلة لتقنية الجيل الخامس مستقبلاً".

يوفر هاتف Galaxy Note10+ 5G تجارب جديدة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل سرعات التحميل الفائقة التي توفرها شبكة الجيل الخامس. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تحميل فيلم طويل على أجهزتهم المتنقلة خلال ثوانٍ معدودة، إضافة إلى دعم التطبيقات التي تحتاج كميات كبيرة من البيانات مثل تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والألعاب إضافة إلى المكالمات عبر الفيديو.

يأتي هاتف Galaxy Note10 + 5G مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويتوفر الهاتف بألوان أزرق أورا وأسود أورا وأبيض أورا وفضي أورا وبسعر 4,499 درهم إماراتي.