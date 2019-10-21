مجموعة تايم للفنادق تحصل على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام الخامس على التوالي







التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها جائزة علامة غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي) للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك للعام الخامس على التوالي، لتعزز هذه الجائزة من رصيد مجموعة تايم المتنامي في حصد الجوائز المتميزة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن غرفة دبي، فقد حققت مجموعة تايم أفضل درجات التقييم بنسبة بلغت 77.5% أي أعلى بنحو 10.4% من متوسط درجة التقييم لباقي المتقدمين.

وبهذه المناسبة، صرح إيدي إغناطيوس، مدير الجودة وتميز الأعمال في مجموعة تايم للفنادق قائلاً: "نركز في مجموعة تايم بشكلٍ دائم على الأنشطة المجتمعية وحصولنا على علامة غرفة دبي للعام الخامس على التوالي يؤكد التزامنا الكامل تجاه المجتمع، كما يمنحنا المزيد من الثقة لطرح مبادراتنا الخاصة بالتزامن مع المبادرات الأخرى التي تطرحها الشركات الرائدة في دبي، حيث تمثل المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها".

تم إطلاق علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عام 2010 بهدف تكريم الشركات تقديراً لالتزامها بتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ويتم منحها على أساس نتائج الأداء عبر سبعة معايير مختلفة بما في ذلك الموارد البشرية (التدريب والتطوير والرعاية الاجتماعية والتوطين)، العلاقات مع العملاء، تطوير الأعمال، المشتريات، البيئة، الصحة والسلامة، الابتكار والمجتمع. كما يتم قياس التأثير الناتج في أربعة مجالات رئيسية هي: مكان العمل والسوق والمجتمع والبيئة.

من جانبه قال ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي: "إن حصول الشركات والمؤسسات على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية لا يعد تكريماً لجهودهم فقط، بل يعزز سمعتهم في السوق ويرسخ من مكانتهم في مجتمع الأعمال".

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بالإضافة إلى ذلك، تعزز مجموعة تايم للفنادق جهودها الإيجابية في المجتمعات المحلية والإقليمية من خلال استراتيجيتها البنّاءة لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المخطط لها في الربع الأخير من عام 2019.

هذا وستركز مجموعة تايم بشكلٍ أكبر على التفاعل في المجتمع والأنشطة الاجتماعية بالتزامن مع عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن أبرز المبادرات التي ستجري خلال الفترة المقبلة، مبادرة المشي لنشر الوعي حول سرطان الثدي التي ستقام هذا الشهر، بينما سيشهد شهر نوفمبر المقبل إقامة سباق النادل الأسرع ضمن مجموعة تايم للفنادق والذي يجري للعام الرابع على التوالي، وستختتم هذه السنة بفعالية "هدايا التسامح" التي ستقام في شهر ديسمبر، حيث سيتم فيها تبادل الهدايا بين موظفي مجموعة تايم.

وأردف إغناطيوس قائلاً: "ضمن مبادرتنا الجماعية (Tomorrow’s World) المخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، شاركت مجموعة تايم للفنادق في عدد من الأنشطة التي تهدف إلى دعم المجتمعات التي نعمل فيها وإحداث تأثير إيجابي فيها. لا نريد فقط الوصول إلى عالمٍ أفضل ولكن إلى غدٍ أفضل أيضاً لأننا نلتزم ونهتم بالمجتمعات التي نعيش فيها، وهو جزء رئيسي من استراتيجية مجموعة تايم".

وضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المتنوع لهذا العام، أطلقت مجوعة تايم للفنادق عدداً من المبادرات والأنشطة بما فيها مبادرة مبادلة الوظائف، الاحتفال بيوم المرأة العالمي لتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع، مبادرة المشي من أجل التوحد، توزيع عدد كبير من وجبات الإفطار على العمال في مركز المحيصنة، بالإضافة إلى الحفل السنوي لفريق عمل مجموعة تايم والذي يقام لتكريم جميع الموظفين وتقديم الثناء والشكر لهم على تفانيهم وإخلاصهم في العمل.