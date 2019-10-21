شعبة الأمراض الجلدية الإماراتية تنظم حملة إعلامية للتوعية ب " الصدفية "



تزامنا مع اليوم العالمي لمرض الصدفية الذي يوافق 29 أكتوبر الجاري تنظم شعبة الأمراض الجلدية الإماراتية حملة إعلامية ضخمة داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون للتوعية بهذا المرض وخطورته ومضاعفاته وذلك تحت شعار " عُزلتك توجعنا " وسيتم تفعيل الهاشتاج للكتابة عن المرض والتوعية به على كافة وسائل الاتصال الاجتماعي للتأكيد على أن مريض الصدفية لابد أن يستمر في العلاج بشكل جدي حتى يتجنب المضاعفات.

وتشير الأرقام الى أن شخصا واحدا من بين كل 50 شخصا حول العالم (أي نحو 125 مليون شخص) يعانون من هذا المرض وهو من أكثر الأمراض الجلدية الناجمة عن اضطرابات المناعة الذاتية شيوعا وأسبابه تكمن في جزء منها وراثيا والجزء الآخر مناعيا.

ويهدف اليوم العالمي الى زيادة الوعي بالمرض ونشر المعلومات الصحيحة حوله والرد على الأسئلة وابلاغ المريض عن حالته حتى لا يخجل من الحديث عنها، كما أن نشر الوعي ليس للمريض فقط ولكن ولكن يمتد الى من حوله من أفراد الأسرة والزملاء والأصدقاء حتى يتقبلوا أعراض هذا المرض.

تشمل أعراض المرض: الحكة أو الالتهاب – ألم في الجلد قد يؤدي الى تشققات ونزيف – بقع حمراء أو جلد ملتهب تغطيه بقع قشرية – التهاب المفاصل الصدفي (يصاب به نحو 30% من المرضى)

وقد تؤثر الصدفية سلبا بدنيا نفسيا على المرضى ويكون الأثر شديدا عندما تكون الصدفية مرئية بشكل كبير مثل تلك التي تظهر على الوجه والأظافر.

ومصاب الصدفية غالبا لا يهنأ بالنوم الهادئ بسبب الرغبة في الحكة وهو ما يجعل الأمر يزداد سوءا.

وتكمن أهمية حملة التوعية هذه في أنه كلما زاد وعي الأشخاص الذين يتفهمون ما يعانيه مريض الصدفية زادت امكانية الشفاء.

وأكد التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول تسليط الضوء على الصدفية أن هناك حاجة عالمية الى علاج أفضل للصدفية، وناشدت المنظمة صناع القرار في العالم لتيسير حصول مرضى الصدفية على رعاية أفضل وتوفير الدواء اللازم لهم.

وأحد اهداف هذه الحملة هو عدم الاستسلام للمرض لأن الاستسلام يعني تقييد حركة المريض حيث إن نشر الوعي يُعد عاملا مساعدا مهما ليس للمريض فقط ولكن لمن حوله من أصدقاء وزملاء.

كيفية علاج الصدفية؟

تشمل خيارات العلاج المراهم الموضعية والكريمات التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات، والتي تستخدم عادةً كعلاج أولي للحالات الخفيفة إلى المتوسطة.

وتشمل طرق العلاج الأخرى ضوء الأشعة فوق البنفسجية، والعلاجات البيولوجية (الحقن تحت الجلد الوريد)، والأدوية المعتادة مثل الميثوتريكسيت، والسيكلوسبورين، والفومارات.

وتشير منظمة الصحة العالمية الى أهمية تحسين الوصول الى علاج أفضل ومناسب ومتاح وان يتضافر الجميع لتحقيق ذلك من حكومات محلية وصانعي القرار ومزودي الرعاية الصحية الى جانب ضرورة أن يكون صوت المريض مسموعا وأن اليوم العالمي للصدفية يمثل فرصة جيدة لسماع صوتهم.