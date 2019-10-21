سيكس سينسيز زيغي باي يقدم موسم أعياد مميز

يقدم سيكس سينسيز زيغي باي لضيوفه خلال موسم الأعياد ملاذا خاصا لتجمع الأسر، مصحوبا بمناظر تخطف الأنفاس، طعام رائع، ودفئ الصحبة الطيبة. تدوم هذه الاحتفالات ابتدءا من 23 ديسمبر إلى غاية 2 يناير، وتتجلى في تجارب لا تضاهى وسلسلة من المفاجآت المبهجة، الروائح العطرة والخلفية المميزة وسط جبال الحجر المهيبة ومياه الخليج العربي اللازوردية.

تقدم الاحتفاليات أمسية مميزة من الذكريات، مصممة ضمن جو فريد من نوعه. استمتعوا بأمسية عيد الميلاد مع عشاء صمم بنكهة عمانية، متضمنا تشكيلة من الأكلات المحلية، محطة طبخ حية لنحت الديك الرومي المشوي على نار هادئة، محطة شواء للمأكولات البحرية المحلية، إضافة إلى تشكيلة واسعة من الحلويات. سيمتلئ الهواء بالروائح الزكية المصاحبة لأنغام فرقة الجاز الحالمة، تطفو عبر نسيم البحر الهادئ وتحت سماء الشاطئ المرصعة بالنجوم. بالنسبة لعشاء يوم عيد الميلاد، فسيقوم مطعم سبايس ماركت، والذي تم تحديثه مؤخرا، بأخذ الضيوف في رحلة عبر الخليج العربي ونحو العالم بتشكيلة بوفيه السفر العربية، جامعا ما بين أجود ما تقدمه المنطقة المحلية مع أروع الأطباق الأوروبية المعروفة.

خلال يوم الميلاد، وذلك دون أن ننسى بهجة الأطفال خلال موسم العيد، على الضيوف توقع حضور ضيف مميز إلى المنتجع، حيث سيقوم بابا نويل بالقدوم إلى المنتجع على متن طائرة شراعية، ليلتقي بجميع الأطفال ويوزع الهدايا. سيكون برفقته بدلا عن غزلان الرنة عائلة الجمال المفضلة لديه في سيكس سينسيز زيغي باي.

Advertisements

لدخول العام الجديد على طريقة سيكس سينسيز زيغي باي، سيتمتع الضيوف بتجربة عشاء فاخر عشية العام الجديد 2020. سيقوم المنتجع بإحضار العالم إلى أطباقهم مع تشكيلة من السلطة محلية الإنتاج، أطباق آسياوية لإضافة البهارات على الأمسية، أطباق من البحر الأبيض المتوسط مع لمسة خاصة، تشكيلة من محطات الطبخ الحية وأشهى الحلويات وغير ذلك الكثير. سيحظى الضيوف الصغار كذلك ببوفيه عشاء خاص بهم، مصحوب بنشاطات ترفيهية لتسليتهم قبل انضمامهم إلى أهاليهم من أجل العد العكسي للسنة الجديدة. ستستمر الأمسية مع الرقص حول مسبح المياه الملحة، ومع اقتراب عام 2019 من نهايته مع مفاجأة من المنتجع، سيستقبل الضيوف العام الجديد ضمن جو ملؤه التفاؤل والجمال.

هناك العديد من المفاجآت اليومية في منتجع سيكس سينسيز زيغي باي الذي أعيد تصميمه خلال فصل الصيف ليضيف تجربة مميزة للضيوف. يسمح معرض المطبخ الواسع في سبايس ماركت للطهاة بإدهاش الضيوف بمهاراتهم بينما يستمتعون بالروائح الشهية للطعام المحضر أمامهم. مع تشكيلة محطات طبخ حية بطلات مختلفة، سيكون هناك العديد من الأطباق لاكتشافها. كما قام فريق تجارب المنتجع الخاص بتصميم نشاطات مختلفة في نادي تشايكا للصغار، من بينها الألعاب الأولمبية الشاطئية، نادي المرجان رفقة عالمة الأحياء البحرية، فنون العجين، والكثير غيرها. يسمح المكان الجديد للنادي للأطفال باللعب أثناء تعلم أشياء جديدة، وتحفيزهم على عيش حياة نشيطة. يواصل مسبح المياه المالحة تقديم تجربة عافية مناسبة لكل الأعمار، كما يقدم صناع تجارب الضيوف في المجتمع باقات مصممة خصيصا لمنح الزوار مغامرات تجعل من عطلة العيد فترة لا تنسى. هناك الكثير لتجربته على البر، في السماء وفي البحر، مثل نزهات جبال الحجر، الطيران فوقها في الطائرة الشراعية، أو الغوص عبر الحيد البحري الغني لخليج عمان.

يبعد منتجع سيكس سينسيز زيغي باي ساعتين فقط عن دبي، ويمثل بوابة نحو تجارب استثنائية، حيث تكون بدايات العام الجديد في انتظار الزوار للقدوم والعبور نحوها.