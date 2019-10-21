بكة عيادة ترو سمايل وركس لطب الأسنان تفتح أبوابها الآن في الإمارات العربية المتحدة

ستثمر الشراكة التي عُقدت بين فيصل القابضة ومجموعة أسيسا عن إطلاق وافتتاح العيادة الأولى لشبكة ترو سمايل وركس لطب الأسنان، وذلك في 15 أكتوبر في مرسى بلازا، دبي فيستيفال سيتي.

تقدم شبكة ترو سمايل وركس خدمات طب الأسنان المتميزة بالخبرات العالمية والعصرية للمواطنين والمقيمين في الإمارات، مع التركيز على الجودة والشفافية واتباع أعلى المعايير العالمية في المنطقة. وبالإضافة إلى ما يميز خدماتها، توفر شبكة ترو سمايل وركس خدمات متنوعة تشمل طب الأسنان العام، أمراض العصب، تقويم الأسنان، طب أطفال الأسنان، زراعة الأسنان، طب الأسنان التجميلي والترميمي. يتوفر بعيادة فرع المرسى بلازا 6 غرف علاج مجهزة بأحدث المعدات بما فيها أجهزة صور بالأشعة 3D وجهاز OPG بالأشعة السينية.

حول هذه الخطوة، قال سمو الشيخ خالد بن فيصل بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة فيصل القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة ترو سمايل لطب الأسنان ذ.م.م: "يؤكد استثمار فيصل القابضة في مجال الرعاية الصحية، والشراكة مع مجموعة أسيسا، على مدى قوة التزامنا بتقديم أفضل الخدمات العالمية في مجال رعاية طب الأسنان. نهدف من خلال هذه الخطوة إلى وضع معايير وأسس لصناعة طب الأسنان عبر تقديم رعاية ثابتة الجودة لكل المرضى في شبكة عياداتنا التي سنطلقها قريباً في باقي إمارات الدولة."

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ومن جهة أخرى، قال السيد بريت شافير، الرئيس التنفيذي لشركة فيصل القابضة وعضو مجلس الإدارة لشركة ترو سمايل وركس لطب الأسنان ذ.م.م: " تمتد عيادتنا الأولى في دبي على مساحة 6000 قدم مربع، وتتميز بأحدث الخدمات التي يقدمها أطباء ذو خبرة عالية. وعبر استخدام التقنيات المتطورة في عدة مجالات في طب الأسنان للكبار والصغار. إصرارنا على تقديم الأفضل سيؤهلنا الى الوصول لأعلى معايير الرعاية، وإن هذه الشبكة هي الأولى من نوعها في الإمارات العربية المتحدة."

وعبّر قائلاً السيد ألفارو مارتينيز - أرويو لوبيز، المدير العام وعضو مجلس الإدارة في أسيسا الشرق الأوسط ومدير تطوير مجموعة أسيسا الدولية والمدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة ترو سمايل وركس لطب الأسنان ذ.م.م: "نحن مسرورون ومتحمسون لخطوة إطلاق أول عياداتنا في دبي. فريقنا المحترف الذي يضم أفضل الأطباء والممرضين والممرضات، مع فريقنا الإداري، على أتم استعداد لتزويد مرضانا بكل النصائح والمساعدة التي يطلبونها. تركيزنا لا ينصب فقط على نتائج العلاجات التي نقدمها للمرضى فحسب، بل أيضاً على متابعة حالة المريض ما بعد العلاج. وهذا ما يقودنا إلى أحد أهدافنا الأساسية وهو بناء علاقة قوية مع عملائنا وتقديم خدمات احترافية في طب الأسنان."

من اليسار إلى اليمين: سمو الشيخ خالد بن فيصل بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة فيصل القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة ترو سمايل وركس لطب الأسنان ذ.م.م، سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، العضو التنفيذي لمجلس إدارة فيصل القابضة، السيد محمد أبو عيسى، العضو التنفيذي لمجلس إدارة المحلات الكبرى والدكتور فرانسيسكو إيفورا، رئيس مجلس إدارة مجموعة أسيسا.