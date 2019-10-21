الامارات | محاذير عند شراء سيارة مستعملة بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محاذير عند شراء سيارة مستعملة بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع منظومة خدمات أبوظبي الحكومية " تم "، مجموعة من الارشادات والمحاذير عبر رحلة "خطوات شراء سيارة مستعملة" لضمان الحصول على أفضل النتائج الممكنة.

وذكر الموقع أن أول ما يجب فعله هو معرفة قيمة السيارة التي تريدها، حيث يستخدم معظم الأشخاص في أبوظبي بوابات (‏B2B) ‏ لتقييم ما هو موجود في السوق وما هو في حدود ميزانيتهم‏.

وإذا عثرت على السيارة المناسبة، يجب التحقق من سجل الحوادث الخاص بها حتى يكون لديك المعلومات الكافية عن تاريخها ولتقييم سعرها، يمكن التحقق من سجل الحوادث الخاص بالسيارة التي ترغب في شرائها عن طريق خطوة التحقق من السجل التاريخي لحوادث السيارة.

ويوفر الموقع إمكانية معرفة الحوادث السابقة للسيارة المراد شراؤها عن طريق إدخال رقم هيكل السيارة في محرك البحث المخصص لذلك على موقع " تم " .

ويوصي الموقع بشدة الاطلاع على آخر تقرير فحص فني للسيارة التي تريد شرائها، مع ملاحظة أن هناك 11 مركز فحص فني معتمد للمركبات من أدنوك في أبو ظبي‏.‏

واذا كنت تريد تقديم طلب للحصول على قرض سيارة، يجب الرجوع الى البنك الخاص بك للحصول على التفاصيل المتعلقة بالتمويل، مع توفير قائمة بالمستندات التي تطلبها البنوك عادة لطلب قرض سيارة‏ وهي شهادة الراتب، ملء نموذج طلب قرض سيارة، تأشيرة سارية المفعول، رخصة قيادة، كشف حساب بنكي ‏(‏3 -6‏ أشهر حسب البنك)‏.

وينبه الموقع إلى أن الفحص الفني للسيارة إلزامي عند تجديد ملكية السيارة، أو شراء سيارة مستعملة، أو استيراد سيارة، أو تغيير الهيكل المعدني للسيارة أو محركها، أو في حال تم طلب تغيير إطارات السيارة من قِبل الشرطة.

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رسوم

- فحص السيارة 165 درهم.

- إعادة فحص السيارة (مرتان مقابل 50 درهم).

- تغيير المعلومات وخدمات التصاريح 50 درهم.

- إعادة طباعة شهادة 40 درهم.

- اختبار معايير دولة الإمارات العربية المتحدة 495 درهم.