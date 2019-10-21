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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن صمم وجهة جذب جديدة في رأس الخيمة واربح 100 ألف درهم
تعمل رأس الخيمة على ترسيخ نفسها كإمارة مغامرات في دولة الإمارات، وتتطلع هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة (RAKTDA) إلى إضافة المزيد من مناطق الجذب التي تضخ الأدرينالين.
وإذا كنت تعتقد أن لديك فكرة رائعة – فهناك جائزة تبلغ 100.000 درهم بانتظارك مع إطلاق منافسة جديدة.
المسابقة مفتوحة لأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء الإمارات، حيث يُطلب من السكان تقديم أفكار لوجهة المغامرة الجديدة التالية التي سيتم بناؤها على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات.
وفقًا لإعلان المنافسة، فإن التصميم “يجب أن يعزز الجاذبية السياحية للمنطقة، مع إبراز الثقافة والتراث المحلي، حيث يتم قبول اللوحات والرسومات والصور الفوتوغرافية والصور الرقمية.
ويجب أيضًا أن يكون هناك تركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، مع الحاجة إلى إظهار المشاركين كيفية مشاركة خبراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتوضح المعايير النهائية أن وجهة الجذب يجب أن تكون مستدامة، تمشيا مع حركة رأس الخيمة نحو خيارات أكثر خضرة.
للمشاركة، ستحتاج إلى إرسال التصميم الخاص بك إلى jebeljais.ae/think-for-the-peak/ بحلول 20 نوفمبر. بعد ذلك ستتم مراجعة الإدخالات، مع إعلان الفائز في 22 ديسمبر 2019.
كما أكدت RAKDTA بالفعل افتتاح اثنين من مناطق الجذب السياحي في جبل Jais في الأشهر المقبلة، بحسب موقع واتس أون.
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