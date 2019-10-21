كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن استأجر سيارة بسائق في دبي مقابل 40 درهم

شهد أسبوع جيتكس للتقنية عرض مجموعة من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية أحدث التطورات التكنولوجية. وكشفت مؤسسة مواصلات دبي (DTC) عن خطة قد تجعلك تعيد التفكير في اعتمادك على أوبر.

وعرضت DTC، وهي جزء من هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال جيتكس خطة جديدة لإطلاق خدمة تأجير السيارات الخاصة بها. ومن المأمول أن تكون الخدمة أرخص من كل من Uber و Careem، الرائدتين في مجال خدمات تأجير السيارات عبر تطبيق هاتفي في المنطقة.

ومن المقرر أن تضم الخدمة التي لم يتم تحديد اسمها بعد تطبيقاً هاتفياً، حيث يمكن للمستخدمين استئجار سائق مقابل أقل من 40 درهم في الساعة، إلى جانب خدمة بطاقة Nol افتراضية يمكنك شحنها، على غرار نظام المترو الحالي في دبي.

وعلى غرار Uber ستقدم الخدمة الجديدة مجموعة متنوعة من المركبات حسب متطلباتك. ويمكن للمستخدمين استئجار سائق مع سيارة Telsa، أو سيارة ليموزين عائلية، أو مركبة مناسبة للأشخاص من ذوي الهمم، أو سيارة مخصصة للمسافرات.

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وقال الدكتور العلي، الرئيس التنفيذي لشركة DTC لصحيفة غلف نيوز “نحن أكثر فاعلية من حيث التكلفة من الآخرين لأن سياراتنا المستعملة والتكنولوجيا التي نستخدمها هي أصولنا الخاصة. لا يوجد عمولة. ولدينا أيضًا رموزاً ترويجية للخصومات وأسعار خاصة للمستخدمين الدائمين. ”

وأضاف أنه يمكن لمستخدمي تطبيق DTC طلب سائق ذكر أو أنثى، أو سائق يتحدث لغة معينة، مثل العربية أو الإنجليزية أو الأردية أو الهندية.

ويتم إجراء تقدير الأجرة الحالي لـ Uber باستخدام المسافة المقطوعة، بالإضافة إلى الوقت الذي تقضيه في السيارة، وإضافة رسوم حجز ثابتة ومضاعفات محتملة تبعًا لمدى انشغالها. في حين أن الخدمة الجديدة في دبي تعد برسوم ثابتة، وهو ما يعني عددًا أقل من المفاجآت السيئة عند السفر.

ومن المتوقع نشر هذه الخدمة الجديدة على تطبيق DTC ابحلول نهاية أكتوبر الجاري.