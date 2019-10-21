كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مقهى شهير في برشلونة يفتتح فرعاً في دبي

افتتح مقهى Brunch & Cake المحبوب في برشلونة فرعاً جديداً له في دبي.

يتواجد المقهى الجديد في شارع الوصل، ويعد بتقديم أطباق صحية تحتوي على مكونات بسيطة، مع بعض الحلويات الرائعة والمعجنات اللذيذة والخبز الطازج.

وعلى الرغم من أنها مغذية، إلا أن أطباق Brunch & Cake ليست مملة، حيث ستجد نفسك راغباً بالتقاط الصور مع الألوان الزاهية وعروض تقديم الطعام التي تشبه الأعمال الفنية، بحسب موقع واتس أون.

ويضم المقهى الأصلي 89 ألف متابع على إنستغرام، ويحظى بشعبية كبيرة في المدينة الإسبانية لدرجة أن هناك طوابير في كثير من الأحيان خارج الباب لأكثر من ساعة لحجز مكان في الداخل.

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إن التصميم الداخلي لـ Brunch & Cake Dubai يتميز بأجواء نباتية أنيقة في الداخل وشرفة خارجية جميلة، مما يجعله المكان المثالي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع (أو أي يوم من أيام الأسبوع) خلال أشهر الشتاء الباردة.

وتشمل خيارات القائمة بعض الأطباق الشهية مثل البيض المخفوق والفلفل الحار مع الفيتا والذرة والفطائر والفلفل الأحمر بالكراميل.

برنش أند كيك دبي، الطابق الأرضي، الوصل 51، شارع الوصل، دبي، من الساعة 8 صباحًا إلى 12 صباحًا، يوميًا. هاتف: 8004726362. brunchandcakedubai