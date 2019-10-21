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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 21 أكتوبر 2019

بالصور| نظرة على تحدي دبي للياقة البدنية

تتحول دبي مع انطلاق النسخة الثالثة من تحدي دبي للياقة اليوم وعلى مدى 30 يوماً، إلى المدينة الأكثر نشاطاً وحيويةً وصحة وسعادة والأذكى على مستوى العالم.

ويتيح تحدي دبي للياقة الفرصة للجمهور من جميع الأعمار ومستويات اللياقة، للمشاركة في تدريبات لمدة 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً من خلال قائمة شاملة ومتنوعة من الفرص الرياضية التي ستقدم لهم في قريتين ضخمتين، وتتصدر قرية اللياقة البدنية على شاطئ كايت بيتش المشهد، وهو المكان الذي يشهد أكبر تجمع لممارسي اللياقة، كما يتواجد فيه النجوم بجانب منطقة دبي فيستفال ستي، بالإضافة إلى 10 مواقع ومراكز للياقة وأكثر من 40 فعالية و5000 حصة تدريبية وأنشطة تنظم على مدار الشهر، لتتحول دبي إلى صالة ألعاب مفتوحة أمام الجميع.

وتتضمن مناطق قرية اللياقة البدنية مساحة مخصصة لكرة السلة الشاطئية، والملاكمة، وصالة ألعاب رياضية لفنون الدفاع عن النفس، واليوجا، ومنطقة للتأمل. وكذلك الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف على الألواح، وقوارب الكانو والكاياك، ومسار من العوائق المائية. كما سيقام في القرية مساران آخران لتحدي الوحل لكل من الكبار والصغار، وتستقبل القرية الجمهور يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 9 مساء من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساء من الخميس إلى السبت.

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وفيما يلي نظرة على جانب من فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.