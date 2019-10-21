محمد بن حمدان بن زايد يعزي سعيد المزروعي في وفاة ابنه

الظفرة (وام) قدم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى سعيد محمد سالمين المزروعي في وفاة المغفور له ابنه «محمد»، وذلك في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأعرب الشيخ محمد بن حمدان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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