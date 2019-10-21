مياه الأمطار روت مزارع الفجيرة و«الشرقية»

إبراهيم سليم، السيد حسن ( أبوظبي، الفجيرة )

هطلت أمس أمطار غزيرة على المناطق الجبلية في الفجيرة ومسافي رأس الخيمة ومنطقة اعسمة، جرت على إثرها أودية اعسمة ووادي العبادية والشعاب كما في الطيبة والحلاه وغيرها من المناطق.

وكان الطقس قد شهد أمس تراجعا في درجات الحرارة خاصة في المناطق الواقعة على طريق دبا مسافي، ومسافي الفجيرة ومربض، وانتشرت في السماء السحب الركامية مع صوت الرعد والبرق وتراجع أشعة الشمس تماما.

وخرج أهالي الطيبة ووادي العبادلة ومسافي والحلاة والخليبية إلى الأودية الجبلية لمشاهدة مياه الأمطار، وقد ابتعدت الأسر عن مجاري الأودية ومصباتها واستمتعت بشلالات المياه من بعيد، ما يؤكد زيادة وعي الجمهور بخطورة الأودية وقت جريانها.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي إلى رفع منسوب المياه الجوفية في كثير من مناطق الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية خورفكان وكلباء ودبا الحصن، ما ساهم في انتعاش الموسم الزراعي في العديد من المزارع الجبلية والسهلية.

وبحسب مركز الفجيرة للإحصاء بالديوان الأميري، فقد بلغت المساحات المزروعة في الفجيرة خلال العام 2018 ما يقارب 31907 دونمات، مشيرة إلى ارتفاع بسيط في المساحات المنزرعة مقارنة بعام 2017 والذي سجل 31366 دونماً، وبلغت كمية الإنتاج الإجمالية لذات العام من الخضراوات والفواكه ومحاصيل الأعلاف 87938 طناً.وانتعشت الزراعة في مزارع البثنة ومسافي ومربض والبليدة وثوبان والسيجي والطيبة ووادي السدر، كما انتعشت في حبحب والطويين ووادي مي والفرفار ومدوك وسهم وأوحلة وسكمكم والقرية وقيراط، وشهدت أودية ومزارع مناطق مربح وقدفع وشرم والبدية ارتفاعاً في مناسيب المياه خلال الأيام الماضية، كما شهدت مزارع كلباء في الغيل ووادي الحلو وفي خورفكان كما في شيص والنحوة وزبارة ارتفاعاً متبايناً في مناسيب المياه الجوفية.وقال سالم سعيد الكعبي مزارع من البثنة: ارتفعت مناسيب المياه لأول مرة منذ عامين تقريباً، كانت المياه مالحة والآبار شبه معطلة، والحمد لله أكرمنا بفضله هذا الكم الكبير من مياه الأمطار، حيث امتلأ سد البثنة عن أخره، ما كان سبباً في تسرب المياه المجمعة إلى المخزون الجوفي للبثنة والبليدة وغيرها من المناطق القريبة، وساعدنا ذلك على ري مريح وفاعل لمحاصيلنا الزراعية خاصة الخضراوات التي تشهد رواجاً لدينا الآن، ونقوم يومياً بتوريد هذه الخضراوات إلى سوق الفجيرة لبيعها.

من جانب أخر، حذر المركز الوطني للأرصاد من احتمالية تشكل حالة مدارية في بحر العرب يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر، ودعا الجمهور إلى متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز وعدم تداول الإشاعات. وقال إن المركز يتابع الوضع على مدار الساعة وسيوافي الجمهور بآخر المستجدات، مضيفا بأنه يتوقع أن تبدأ الحالة خلال ال 72 ساعة القادمة ضعيفة مع احتمال أن تكون متوسطة خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وشهدت الدولة أمس امتداد منخفض جوي ضعيف قادم من الجنوب صاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.ونفذ المركز الوطني للأرصاد طلعتي استمطار أمس وأول أمس.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس هطول أمطار متفاوتة الشدة، مع سقوط برد على مناطق متفرقة من الدولة، أدت إلى جريان الأودية.

كما شهدت تشكل السحب الركامية الممطرة التي صاحبها سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني الرؤية الأفقية إلى أدنى مستوياتها.

وهطلت أمطار غزيرة على مسافي مع برد، وجريان أودية، وكذلك أمطار غزيرة مع برد على سيح الباحة، برأس الخيمة، وأمطار غزيرة وبرد على وادي إعسمة وأمطار متوسطة على وادي العبادلة/‏ وادي سدر بالفجيرة، وعلى طريق دبا مسافي، والطيبة.