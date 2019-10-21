كاميرات مراقبة ترصد سلوكيات سائقي «الأجرة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة، في جميع مركبات الأجرة، التابعة لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وذلك في إطار حرصها على تطوير وتحسين الخدمة، من خلال رصد سلوكيات السائقين، ومدى التزامهم بمعايير السياقة والسلوك المهني والأخلاقي، وتجسيد الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والالتزام بتوجهات مبادرة «المدينة الذكية».

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة: إنه تم الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة على إجمالي أسطول مركبات الأجرة، والبالغ عدده 10 آلاف و684 مركبة، وذلك بهدف ضمان التزام السائقين بالقواعد والأصول المتبعة في الأداء المهني والأخلاقي، بل ويحفّزهم على مراعاة السلوك الأمثل للتعامل مع مستخدمي مركبات الأجرة، موضحاً أن هذه الكاميرات يمكن الرجوع إليها في حال وجود أي تجاوزات خلال رحلات التنقل، مما يحد من وجود أي شكاوى وملاحظات من قِبل المستفيدين من الخدمة، كما أن نظام الكاميرات يعمل من خلال أجهزة الاستشعار بشكل فوري عند صعود الراكب إلى مركبة الأجرة.