أفريقي يخفي 765 قرص ترامادول في الطعام

دبي (الاتحاد) أحالت النيابة العامة في دبي زائراً أفريقياً إلى محكمة الجنايات لمعاقبته إثر اقترافه جناية جلب وحيازة 765 قرصاً من الترامادول أخفاها بطريقة سرية في لفافات بداخل كيس يحتوي على أطعمة.

ووفق التحقيقات فإنه في يوم الواقعة وعند وجود مفتش الجمارك بنقطة التفتيش بصالة القادمين تم الاشتباه بأمتعة المتهم من قبل قسم الأجهزة الداخلية وبتفتيش أمتعة المسافر المتهم عثر على الأقراص المخدرة، وأظهرت التحاليل أن المادة المحمولة هي مادة الترامادول، وبناء عليه يكون المتهم قد اقترف جناية جلب وحيازة مؤثر عقلي والمعاقب عليه بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

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