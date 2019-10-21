محاكم دبي تطلق الدفعة الأولى من «دبلوم الخبرة القضائية»

دبي (الاتحاد) أطلقت محاكم دبي الدفعة الأولى من دبلوم الخبرة القضائية للخبراء القضائيين وبالتعاون مع معهد دبي القضائي، والذي يستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل، بهدف تأهيل خبراء متخصصين لرفد الأجهزة القضائية بخبراء مؤهلين قانونياً وفنياً وبما يضمن دقة في الأحكام وتحقيق العدالة المنجزة.

وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إلى أهمية برنامج «دبلوم الخبرة القضائية» كونه خطوة متقدمة على درب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر أولوية مطلقة في الإمارات.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إن هذه الدورات المتخصصة تركز في مجملها على مواكبة متطلبات الأداء وفق أرقى مستويات العمل الحكومي، بالتناغم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ومحاور «خطة دبي 2021» لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وبطرق بسيطة وسلسة.

وأفاد القاضي عمر ميران رئيس لجنة الخبراء والمحكمين، أن الدبلوم يتضمن 84 ساعة تدريبية ويغطي المواد العلمية والدراسات الميدانية، إضافة إلى الاختبارات، بهدف تزويد المتدربين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الخبير.

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