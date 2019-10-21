3 سنوات سجناً لعصابة الفلل في دبي

تحرير الأمير (دبي)

قضت محكمة جنايات دبي بحبس عصابة قيرغستانية من 4 شباب متخصصين في سرقة الفلل الخالية من أصحابها لمدة 3 سنوات مقرونة بالإبعاد عقب تنفيذ الحكم، حيث كانت العصابة تنفذ العملية الأخيرة في إحدى الفلل حين سطت على ساعات ومجوهرات بقيمة تقدر بـ 219 ألف درهم حين تم القبض عليهم متلبسين.

ووفق أوراق الشرطة وتحقيقات النيابة فإن العقل المدبر لعمليات السطو الممنهجة اجتمع مع أفراد عصابته وجميعهم ينتمون لنفس الدولة والفئة العمرية الشابة (27- 33) وبعد أن تم اختيار الهدف وهي فيلا لأسرة هندية بريطانية ثم تم الاتفاق على ساعة الصفر، حيث توجهوا تحت جنح الظلام لمنطقة نخلة جميرا ووصلوا إلى الفيلا المنشودة ونظرا لتمرسهم في عمليات سابقة واتباعهم لسلوك إجرامي معين فقد نجحوا بفتح قفل الباب والخزانات الحديدية التي تحتوي على المسروقات وبعد أن استولوا على كل ما وقعت عليه أيديهم فروا هاربين إلا أن شرطة دبي تمكنت من القبض عليهم جميعا كما تمكنت من استعادة جميع المسروقات.

وحسب شهادة سائق صاحب الفيلا أفاد بأنه كان خارج الدولة في إجازة وكان كفيله صاحب الفيلا في إجازة بمدينة لندن حين تلقى اتصالا من تحريات دبي يفيد بتعرض الفيلا للسرقة فرجع فورا إلى الدولة وبدخول الفيلا مع الشرطة شاهد فوضى عارمة، حيث كانت الأغراض والأثاث مبعثرة وتبين أن اللصوص نجحوا في الاستيلاء على محتويات الخزائن.

وكانت النيابة قد وجهت للعصابة تهمة جنايتي السرقة ليلا مع حمل السلاح وجنحة انتهاك حرمة مال الغير وحيازة أموال متحصلة من سرقات، كما أمرت بإحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا لمواد الاتهام مع استمرار حبسهم.

وقال المتهم الرابع إنه التقى بأفراد العصابة في موطنه وأخبروه أنهم متخصصون في سرقة المجوهرات والذهب، وأن لديهم كمية كبيرة تركوها من صديقة لهم وهي في دبي (هاربة) وبحاجة إلى إخراجها من الدولة ووافق بالفعل مقابل مبلغ من المال، والتقى بالفتاة وأخذ منها الحقيبة التي تحتوي على عملات نقدية وأساور وأطواق ذهب وخواتم وألماس. وكانت خطته أن يقوم بإعطاء بعض الفتيات هذه المجوهرات كي يقمن بارتدائها عند مغادرتهن الدولة ولكن الشرطة قبضت عليه قبل إتمام مخططه.