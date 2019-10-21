شرطة عجمان تكرم عدداً من الموظفين المتميزين

عجمان (الاتحاد) كرم العقيد محمد شيبان القائم بأعمال مكتب القائد العام بشرطة عجمان عدداً من الموظفين بإدارة مكتب القائد العام في مكاتبهم، تعزيزاً لرضا وسعادة العاملين والموظفين، ودعماً لسياسة تحفيز المتميزين الذين أخلصوا الأداء بكل أمانة وجهد في خدمة الوطن، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وقال العقيد محمد شيبان إن تكريم المتميزين في مكاتبهم جاء لتحفيز الموظفين وتشجيعهم على بذل المزيد بما يدعم جودة العمل الشرطي ويعزز تميز شرطة عجمان.

وكرم موظفي قسم المراسلات، وقسم القوة الخاصة، وقسم المعلومات الأمنية ومركز الدعم الاجتماعي، وأثنى على جهودهم وإخلاصهم في العمل، وسلمهم شهادات تقدير ومكافئات حاثاً إياهم على مواصلة مسيرة التميز والإخلاص في العمل.

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