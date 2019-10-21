3 جوائز لدبي الذكية من «ستيفي» في النمسا

دبي (الاتحاد) حصدت دبي الذكية ثلاث جوائز ضمن «جائزة ستيفي العالمية» التي تمنح في مجال الأعمال وتهدف إلى تكريم أفضل الممارسات والإنجازات والخدمات على مستوى العالم بهذا المجال. وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فيينا بالنمسا مطلع الأسبوع الجاري.

فقد حصل تطبيق «الموظف الذكي» على جائزة ستيفي الذهبية عن فئة حلول إدارة رأس المال البشري. كما حصل «نظام إدارة الموارد البشرية – الذكاء المؤسسي» على الجائزة الفضية عن فئة حلول الأعمال الذكية. فضلاً عن فوز «نظام متابعة الأصول» بالجائزة البرونزية لفئة الخدمات المالية.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: تعد جوائز ستيفي التي حصدناها اليوم خير دليل على المكانة التي حققتها دبي، والتي تعد نتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة.

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