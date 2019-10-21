تكريم المتقاعدين بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، عدداً من المتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد بالقيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين وعدد من مديري الإدارات بشرطة الشارقة.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، عن شكر وتقدير القيادة العامة لشرطة الشارقة للمتقاعدين من الضباط وضباط الصف والأفراد، واعتزازها لما بذلوا من جهود طيبة، وما قدموا من تضحيات عظيمة، في خدمة وطنهم ومجتمعهم، خلال مسيرتهم المهنية في سلك العمل الشرطي، كانوا خلالها مثالاً للإخلاص والتفاني في عملهم، بكل ما يتطلبه من تجرد ونزاهة، والتزام بالقيم العالية، والمثل الرفيعة.

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