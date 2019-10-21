كاميرات لمراقبة الحياة البرية في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد) أطلقت بلدية دبا الفجيرة مشروعاً يوفر أحواضاً للمياه بين المناطق الجبلية، حيث تساهم الأحواض في حماية الحيوانات من الانقراض، وتضمن الأمان للمناطق والأحياء السكنية.

وقامت البلدية متمثلة بقسم حماية البيئة بالتعاون مع جمعية الإمارات للحفاظ على الطبيعة، بتركيب كاميرات بين الجبال في الموائل الحساسة بيئياً تعمل على مدار الساعة، وتلتقط صوراً وفيديوهات ضمن برنامج رصد التنوع البيولوجي ومراقبة الحياة البرية.

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