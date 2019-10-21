البادي يتفقد خدمات محكمة ونيابة كلباء ومصفوت

أبوظبي (وام) أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، أهمية تميز الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين وجودة مستويات العمل لتكون معبرة عن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وما وصلت إليه بيئة العمل المتميزة في ساحات القضاء والإدارات التابعة لوزارة العدل.

وكان معالي وزير العدل قد واصل زياراته التفقدية للمحاكم والنيابات بتفقد سير العمل في محكمتي كلباء ومصفوت، حيث التقى مع رؤساء وقضاة وموظفي المحكمة وجمهور المراجعين، وزار عددا من الإدارات والأقسام الخاصة بتقديم الخدمات للمتعاملين، واطلع على إجراءات سير الدعاوى.

ورافق معاليه خلال زياراته المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وجاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي.

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