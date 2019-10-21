«مواصلات عجمان» تضيف حافلات جديدة لأسطولها

عجمان (وام) دشن المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة حافلات النقل العام الجديدة، بما يلبي احتياجات الجمهور مستخدمي المواصلات العامة ويتوافق مع متطلبات الخدمة.

حضر التدشين أحمد إبراهيم الغملاسي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصلات العامة، وإسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات.

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