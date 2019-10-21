بلدية العين: 3 عقود لصيانة الشعبيات بـ 500 مليون درهم

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت بلدية مدينة العين البدء في تنفيذ 3 مشاريع لصيانة شعبيات رئيسة بقيمة 500 مليون درهم، عبارة عن 3 عقود وهي الشعبيات رقم 1 و2 وصيانة شعبيات في مناطق الخزنة ورماح أبو سمرة والساد، وتغطي مشاريع صيانة الشعبيات حوالي 64 شعبية في مدينة العين، وتمتد تلك المشاريع حوالي عامين، جاء ذلك في محاضرة بلدية مدينة العين التي نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي في مجلس المرخانية بعنوان «مشاريع بلدية مدينة العين».

وقال المهندس ناصر العرياني، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية: إن المشاريع التي تنفذها البلدية وسط المدينة تشمل الكثير من الأحياء السكنية القديمة، وتتضمن إزالة الإسفلت القديم واستبداله بجديد كامل وتعديل الأرصفة، وإنشاء مصارف للأمطار في حالة عدم وجودها، وإنشاء إنارة إذا لم تكن موجودة أو صيانة الإنارة القديمة، حيث تجري الصيانة الكاملة بنفس المستوى على جميع الشعبيات في مدينة العين، وحالياً يجري تنفيذ المرحلة الأولى، والثانية التي اكتمل اعتمادها، وبدأ العمل في منطقة الهيلي ومنطقة المويجعي ومنطقة أم غافة ومنطقة أبو سمرة.

ولفت إلى أن الأعمال الصغرى تأتي بتوجيهات من البلدية نفسها أو عبر طلبات من الأفراد أو الجهات الحكومية وعلى ضوء ذلك يتم تنفيذها داخلياً في بلدية العين، وأيضاً مشاريع الصيانة حيث تعتبر البلدية مسؤولة عن هيئة الطرق وكفاءتها، فهناك برامج دورية لصيانة الطرق، حيث تجري صيانتها البلدية بشكل مستمر، في الطرق الخارجية والرئيسية في المدينة والداخلية في الأحياء السكنية.

وأضاف أن البلدية تنفذ حالياً 5 مشاريع بقيمة 250 مليون درهم، تتعلق بالأعمال الصغرى، أنجز منها مشاريع بتكلفة 170 مليون خلال الفترة الماضية، وهنالك مشاريع صغرى أخرى ستنفذ خلال العامين الجاري والمقبل بقيمة 50 مليون درهم، وهي عبارة عن طلبات صغيرة لصيانة الطرق أمام المساجد والمدارس والمستشفيات والعيادات والإسكان عبارة عن طرق صغيرة وصلات ويتم إجراؤها بشكل دوري، وتنفذ عادة خلال 6 أشهر إلى عام، من بينها طلبات المواقف أمام المنازل وغيرها.

وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية في بلدية مدينة العين تنقسم إلى أربعة أقسام، مشاريع تطويرية بشكل عام على الطرق الرئيسة مثل التطوير في دوار المرخانية والتقاطع في دوار الجامعة، ومشاريع البنية التحتية في المناطق السكنية، ومشاريع الأعمال الصغرى، مثل تنفيذ الأعمال للمساجد والعيادات، ومشاريع الصيانة للمحافظة على مستوى معين للأداء لجميع المشاريع التشغيلية.