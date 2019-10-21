5 متطلبات إلزامية لإنشاء مناحل العسل

شروق عوض (دبي)

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة 5 متطلبات إلزامية للراغبين في إنشاء مناحل العسل؛ وذلك بهدف تشجيعهم على الاستمرار في إنتاج العسل المحلي الذي يتسم بجودة عالية وقيمة غذائية مرتفعة بالمقارنة مع غيره من الأنواع المستوردة، وضمان استدامة الموارد والمحافظة على التنوع الحيوي والنباتي، والمحافظة على الإرث الوطني لهذه المهنة المهمة التي توارثتها الأجيال.

وأكدت الوزارة أن مواسم إنتاج وفيض العسل في دولة الإمارات مرتبطة بتوافر الموارد الطبيعية من رحيق وأزهار في الطبيعة، إذ تنتج المراعي الطبيعية في الدولة، على الرغم من اختلافها المتفاوت ما بين مراعي الأشجار والنباتات الموسمية أثناء سقوط الأمطار والمحاصيل الحقلية، خلال هذه المواسم أهم 6 أنواع من العسل المحلي هي (الربيعي، السمر، الغاف، القرم، السدر، والسنط العربي).

وأوضحت الوزارة أنواع العسل تبعاً لمواسم إنتاجها في الإمارات، منها موسم العسل الربيعي والذي يرتكز فيه النحل خلال تغذيته على النباتات المزهرة كافة، ويبدأ الإنتاج منتصف فبراير لغاية منتصف أبريل، وموسم عسل السمر والذي يرتكز فيه النحل خلال تغذيته على زهور السمر، ويبدأ الإنتاج منتصف مايو لغاية منتصف يونيو، وموسم عسل السدر والذي يرتكز فيه النحل خلال تغذيته على زهور السدر ويبدأ الإنتاج مع بداية أكتوبر لغاية منتصف نوفمبر، وموسم عسل الغاف والذي يرتكز فيه النحل خلال تغذيته على زهور الغاف ويبدأ الإنتاج مع بداية مايو لغاية نهاية يوليو، وموسم عسل القرم والذي يركز فيه النحل تغذيته على زهور القرم ويبدأ الإنتاج منذ بداية يونيو لغاية نهاية يوليو، إضافة إلى موسم عسل السنط العربي والذي يرتكز فيه النحل خلال تغذيته على زهور السنط ويبدأ الإنتاج مع بداية شهر يناير لغاية نهاية فبراير من كل عام.

وذكرت الوزارة أن تربية النحل تعتبر إحدى طرق الاستغلال الزراعي، حيث تمتاز منتجاتها بقيمة غذائية عالية وفوائد صناعية مختلفة، كما ترتكز أغراض التربية على استغلال رحيق وحبوب لقاح الأزهار لإنتاج مواد غذائية للإنسان، وتلقيح أزهار النباتات لزيادة المحصول ولإنتاجه، لافتة إلى أن مميزات مشروع تربية النحل تتمثل في قلة رأس المال المستخدم وسرعة دوران رأس المال، واعتماد النحل على نفسه في متطلبات حياته، والظروف الجوية المناسبة لتربيته في دولة الإمارات، وسهولة وسرعة تعويض الفاقد من وحدات المشروع (الطوائف) أو الخلايا، وتعدد أوجه الإنتاج من عسل وشمع ونحل وغيرها.

أهداف ومتطلبات

أكدت الوزارة، من خلال دليل أعدته مؤخراً حول طرق تربية نحل العسل، أن أهداف تربية النحل تتمثل في توفير فرص عمل جديدة، والحصول على منتجات نحل العسل، مثل العسل وأقراص العسل وشمع نحل العسل والغذاء الملكي وسم النحل الذي يستخدم في علاج الكثير من الأمراض مثل التهاب المفاصل والروماتيزم، وحبوب اللقاح التي تستخدم غذاءً مركزاً للإنسان وتعالج كثيراً من الأمراض، كما يستخدمها النحالون غذاءً بروتينياً للنحل، بالإضافة إلى صمغ النحل وحضنة النحل التي تستخدم في الغذاء للإنسان ببعض الدول، مشيرة إلى أن أهم الأسباب التي تدعو لتربية النحل في الدولة تتمثل في الهواية وتلقيح المحاصيل الزراعية والبحث والدراسة والتجارة والرغبة في الربح المادي.

وناشدت الوزارة الأفراد الراغبين في إنشاء مناحل العسل، ضرورة الالتفات إلى 5 متطلبات الزامية قبل المباشرة بتنفيذ هذه المشاريع، حيث تمثل المتطلب الأول بضرورة وجود شخص مدرب وذي معرفة بالتربية السليمة والصحيحة للنحل «نحال»، أما المتطلب الثاني فارتكز على موقع المنحل، إذ يتوجب الالتزام بعدة اشتراطات خاصة به، مثل وجوب اختيار موقع إنشاء المنحل بعناية ودقة، ومراعاة قربة من المصادر الطبيعية لغذاء النحل، لإمداد النحل باحتياجاته الغذائية مثل حبوب لقاح ورحيق أزهار، والقرب من الطرق العامة والمعبدة لسهولة الوصول إليه وسهولة التسويق، والبعد قدر الإمكان عن التجمعات السكانية لتلاشي ندرة الغذاء وتعرض السكان للسعات النحل، والبعد عن المستنقعات والبرك الراكدة التي تكون مسبباً مرضياً كبيراً للنحل، وضرورة بعد المنحل عن الطرق الترابية لعدم إزعاج النحل ونفوره من المكان والهجرة منه، وغيرها الكثير من الاشتراطات.

وذكرت الوزارة أن المتطلب الثالث ارتكز على تجهيز مكان المنحل، إذ يتوجب الالتزام بتنفيذ عدة اشتراطات خاصة به، مثل ضرورة تجهيز مكان المنحل من خلال تنظيف المكان المعد لإنشاء المنحل جيداً وتسويته، وزراعة بعض النباتات المزهرة حول المنحل لإمداد النحل مستقبلاً باحتياجاته الغذائية، وزراعة أشجار حول مكان المنحل للعمل مصدات رياح لحماية الخلايا من هبوب الرياح الشديدة، وغيرها من الاشتراطات، في حين ارتكز المتطلب الرابع على اختيار أصناف «سلالات» النحل، مثل الكندي والعماني والسعودي والإيطالي والمصري والكرنيولي، أما المتطلب الخامس، فقد ارتكز على معدات وأدوات خدمة ورعاية النحل، إذ يتوجب الالتزام بتنفيذ عدة اشتراطات خاصة به مثل ضرورة شراء أدوات فحص وتغذية وتثبيت الشمع والفرز، مثل «طاولة الكشط، وسكين كشط الشمع، والفراز والمصفاة» من الأماكن المتخصصة لذلك، إضافة إلى الملابس الواقية المحكمة وقناع للوجه وقفازات للأيدي وحذاء عالي العنق.