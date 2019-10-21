الامارات | «أوقاف دبي» تقر رفع نسبة التوطين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف دبي» تقر رفع نسبة التوطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصَّر رفع نسبة التوطين ضمن كوادر المؤسسة، انسجاماً مع مضمون رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي دعا فيها إلى تعزيز نسب التوطين في مختلف القطاعات.

وقالت المؤسسة في بيان أمس: «إن الاجتماع الدوري الحادي عشر لمجلس إدارة المؤسسة بحث آليات رفع نسبة التوطين في المؤسسة وخطط المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية المؤسسة وخطة دبي 2021، إضافة إلى المشاريع التي أنجزتها المؤسسة أخيراً».

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عيسى الغرير، أن «حرص مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على تعزيز نسبة الكوادر المواطنة في إداراتها وأقسامها وعملياتها كافة، نابع من التزامها بتمكين المواهب والكفاءات المؤهلة من المواطنات والمواطنين الحريصين على المشاركة في خدمة المجتمع، وتحقيق رسالة المؤسسة ورؤيتها الرامية إلى تنمية الوقف وتمكين القصّر، بالتماشي مع رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

إلى ذلك، أكد أمين عام المؤسسة علي المطوّع، أن مبادرات تطوير الخدمات الإلكترونية بالمؤسسة، مثل مشاركتها في تطبيق «دبي الآن»، تأتي في سياق تعزيز عملية الربط الإلكتروني، والتحول الرقمي داخل المؤسسة وفي ما بين الدوائر الحكومية باختلاف تخصصاتها، لما فيه تعزيز البنى التحتية المتطورة لمدن المستقبل الذكية التي تتطلع دبي لريادتها بخدمات ذكية نوعية، تخدم الناس وتسهّل المساهمة في العمل الخيري والمجتمعي والإنساني، انطلاقاً من مبدأ الوقف للجميع الذي تتبناه المؤسسة.