الامارات | «التوطين» تطلق نسخة محدثة لـ «سوق العمل الافتراضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين» تطلق نسخة محدثة لـ «سوق العمل الافتراضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نسخة محدثة للمنصة الإلكترونية «سوق العمل الافتراضي» بما يتيح للباحثين عن العمل في داخل الدولة وخارجها إدخال سيرهم الذاتية وإنشاء ملفاتهم الخاصة والاطلاع على الشواغر الوظيفية التي تعلن عنها الشركات في الدولة على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae والتقدم لهذه الوظائف.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية: «إن (سوق العمل الافتراضي) بحلته الجديدة يشكل منصة مبتكرة لتقديم خدمات التوظيف للباحثين عن العمل والشركات وفقاً لمنظومة الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تسهيل عملية التطابق بين متطلبات الوظائف التي تعلن عنها الشركات وملفات الباحثين عن العمل التي يتم إنشاؤها وتحميلها في الموقع الإلكتروني الذي يستهدف الربط بين الطرفين بطريقة تفاعلية.

وأشارت إلى أن مبادرة سوق العمل الافتراضي تأتي انطلاقاً من سعي وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو تقديم خدمة توظيف إلكترونية موثوقة عبر منصة رسمية تضمن سرية المعلومات والبيانات، وتنسجم مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية لا سيما أن الموقع الإلكتروني يعمل تحت إشراف الوزارة.

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وأكدت سهولة استخدام «سوق العمل الافتراضي»، حيث تم تصميمه بما يبسط رحلة البحث عن الوظيفة التي تناسب قدرات ومهارات الباحث عن العمل الذي يمكنه الدخول الى الموقع الإلكتروني وإنشاء ملفه المهني بسهولة، والاطلاع على الفرص الوظيفية المتوافرة لدى الشركات، وبالتالي التقدم إلى الوظيفة المناسبة التي تتطابق وملفه الشخصي. وأوضحت أن «سوق العمل الافتراضي» من شأنه مساعدة الشركات في الدولة على تلبية احتياجاتها الوظيفية لاسيما من الكفاءات والمواهب، حيث بإمكان هذه الشركات إنشاء صفحة خاصة بها وعرض شواغرها الوظيفية، وكذلك البحث في الموقع الالكتروني عن الكفاءات المطلوبة من الباحثين عن العمل وفقاً لملفاتهم الشخصية.

وأضافت أن خصائص الموقع تتيح للشركات معرفة نسبة التطابق ما بين ملفات الباحثين عن العمل ومتطلبات الوظيفة المطلوبة، وكذلك تتبع التطور المهني لأصحاب الملفات المسجلين في سوق العمل الافتراضي وفقاً لمنظومة ذكية، الأمر الذي من شأنه تسريع عمليات التوظيف وبدقة عالية.

ودعت بالحرفية الباحثين عن العمل والشركات الى التسجيل في سوق العمل الافتراضي، وبالتالي الاستفادة من خدمات التوظيف التي يقدمها للطرفين بكل سهولة ويسر.