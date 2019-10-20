نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قصيدة بعنوان «مقناص سيدي بوراشد»، يشيد فيها بشموخ وعزم وقيادة وحضور وشيم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأرفق سموه بالقصيدة التي بثها على حسابه بموقع «تويتر» «فيديو» لرحلة صيد بالصقور جمعت سموهما وعدداً من الشيوخ والأعيان. وفي ما يلي نص القصيدة:



كم قايدٍ شامخ وسابق ومحشوم

عاش يتمنى يسبقك ربع ساعه

تبرنا وانته أبو و وراس للقوم

ونبر بك زايد وراشد جماعه

شوفك سبق طيرٍ عجز يسبقك يوم

لولا ذراعك عزمها في ذراعه

مقناصك رجال ومواكيرك علوم

كل الشّيَم تعطيك سمعٍ وطاعه

-سيف بن زايد-