«حان وقت المواجهة» شعار مؤتمر السمنة 2019

أبوظبي (وام) بدأت أمس في أبوظبي جلسات مؤتمر الإمارات للسمنة 2019، الذي تنظمه مجموعة من المؤسسات الطبية المتخصصة التي تندرج تحت مظلة «مبادلة للرعاية الصحية» التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» وتتضمن مستشفى «هيلث بوينت»، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إضافة إلى جهات أخرى معنية بالأمر، مثل مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة بأبوظبي.

وشهد المؤتمر الذي بدأت جلساته تحت شعار «حان الوقت لمواجهة السمنة» في فندق دوست تاني مشاركة واسعة من جانب خبراء من جهات حكومية، ومؤسسات أكاديمية وطبية، لمناقشة سُبُل إيجاد حلول فاعلة لمواجهة السمنة، من خلال الرؤى والأفكار التي يطرحها متحدثون محليون وعالميون من مختلف التخصصات، فيما يتعلق بكيفية التعامل مع السمنة وطرق الوقاية منها أو تفاديها.

وقالت الدكتورة نوف خميس العلي نائب مدير إدارة التخطيط والتعزيز الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: إن دولة الإمارات تبنت مؤشر السمنة عند الأطفال واليافعين كواحد من المؤشرات في الأجندة الوطنية 2020 - 2021، الأمر الذي يتطلب معالجتها والتخفيض من نسبتها من 14,4 بالمائة إلى 12 بالمائة بحلول 2020 _ 2021.

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