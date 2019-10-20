«الإمارات للدراسات» ينظم «منصات الإعلام.. بين الواقع والمأمول»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظِّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ندوته رقم (55) بعنوان «دور منصات الإعلام.. بين الواقع والمأمول»، يشارك فيها مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في الشأن الإعلامي، وذلك في الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً، غدا في «قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، بمقر المركز في أبوظبي.

وتأتي هذه الندوة في إطار نقاش واقع منصات الإعلام المختلفة، واستشراف المأمول منها على مختلف المستويات، حيث ستبدأ الندوة بكلمة ترحيبية لسعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تليها كلمة تلقيها معالي الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام سابقاً بمصر.

وتبحث ندوة «دور منصات الإعلام.. بين الواقع والمأمول» التي ينظمها المركز، ويديرها الأستاذ فيصل بن حريز، إعلامي ومذيع بقناة سكاي نيوز عربية، بشكل خاص في آليات دعم الإعلام التقليدي من أجل مواكبة التطور المتسارع وغير المسبوق في مجال الإعلام، حيث سيتحدث في هذا السياق الأستاذ حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد».

ومن ضمن محاور الندوة المزمع عقدها، سيتم عرض نماذج حققت نجاحات بارزة في الخطاب الإعلامي، يتحدث فيها عبدالله البندر، مقدّم البرامج بقناة سكاي نيوز عربية.