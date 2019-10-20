«بيت الخير»: 4.8 مليون درهم مساعدات دراسية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قدمت جمعية بيت الخير في دبي، قرابة 4,8 مليون درهم مساعدات رسوم دراسية للطلبة غير القادرين على تحمل تكاليف الرسوم للعام الدراسي الحالي، استفاد منها 702 طالب وطالبة في مراحل التعليم العام والجامعي، بنسبة زيادة بلغت 21% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، الذي أنفق فيه على نفس المشروع 4,029 مليون درهم، استفاد منها 675 طالبا وطالبة من نفس المراحل التعليمية.

وأوضحت الجمعية، أن العدد الإجمالي المستفيد من مشروع الرسوم الدراسية، منهم 615 طالب مدرسة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، و87 طالبا جامعيا، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفق اشتراطات ومعايير تطبقها الجمعية للتأكد من استحقاق هذه الأسر لهذا الدعم وضمان وصوله للمدرسة التي لديها أقسام لهؤلاء الطلاب.

وقال عابدين العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، في تصريح لـ «الاتحاد»: إن «الجمعية اتفقت مع جامعة زايد على دفع نحو 60 ألف درهم شهريا لجامعة زايد بمعدل سنوي 600 ألف درهم كمساعدة لصندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة للعام الدراسي الجاري 2019/‏‏‏ 2020، تستفيد منها 60 طالبة، منهم 30 طالبة في فرع الجامعة في أبوظبي، ومثلهن في الجامعة بدبي».

وأضاف: «تستخدم هذه المبالغ حسب الاتفاق مع صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، في دعم المواصلات والوجبات الغذائية لهؤلاء الطالبات، ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات للتيسير على الطلاب في مواجهة أعباء الحياة واستكمال دراساتهم الجامعية».

وأكد العوضي، الجمعية تخصص برنامجا يضم 3 مشاريع لدعم طلاب المدارس والجامعات، حيث يعد التعليم شاناً مجتمعيًا يتطلب تضافر جهود الهيئات والقطاعات والأفراد للمساهمة في دعم برامجه الأكاديمية والثقافية والاجتماعية لإعداد أجيال جديدة مؤهلة تستطيع المشاركة بفاعلية في مسيرة تنمية الوطن.

وأشار العوضي، إلى أن الجمعية بدأت في استقبال طلبات من كليات التقنية وجامعة زايد، لتحديد العدد المطلوب توفيره من أجهزة الحاسب الآلي والايباد للطلبة والطالبات الجامعيين في المرفقين التعليميين المذكورين، موضحا أنه فور الانتهاء من استقبال الطالبات سيتم استكمال الخطوات والإجراءات اللازمة لتوفير الأجهزة المطلوبة للطلبة.