وزراء: «فيرست جلوبال».. لتمكين المواهب

دبي (الاتحاد)

شكل تنظيم بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي للمرة الأولى في المنطقة، أكبر حدث عالمي لتنمية مهارات الطلاب في القطاعات المستقبلية، وفرصة لتعزيز خبرات طلاب المدارس في دولة الإمارات وبناء مهاراتهم وقدراتهم في مجالات الابتكار والعلوم والتطبيقات المستقبلية.

وأكد كل من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن تنمية المواهب الشابة وتمكينها بمهارات المستقبل تمثل ركيزة استراتيجية لتوجهات الدولة وجهودها لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير قدرات الطلاب وإتاحة الفرصة لهم لاستعراض أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم في منصات وأحداث عالمية تعزز دورهم في بناء مستقبل الإمارات والعالم.

ويضم الفريق الإماراتي المشارك في تحدي بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» سبعة من طلاب المدارس الثانوية وهم، شوق سعيد الظنحاني وشيخة علي الصريدي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، إضافة إلى حمد سعيد، وعبد الله جودت، وعبد الرحمن عبد الله، وغازي سالم، ومحمد ياسر، من مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي في حتا.

وقال معالي حسين الحمادي: إن استضافة دبي لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، تشكل إضافة كبيرة ونوعية ومكسباً حقيقياً، إذ تسهم في تعزيز موقع الدولة الريادي كوجهة عالمية لهذه المجالات الحيوية التي نلمس تسارعها وازدياد وتيرتها وتأثيرها في تقدم البشرية.

ومن جهتها، أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة لترسيخ مكانتها العالمية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت الإمارات قبلة للشباب المبتكر والمبدع من مختلف دول العالم لاستضافتها وتنظيمها للعديد من الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت بحيث أصبحت محركاً وداعماً كذلك للجهود العالمية المتخصصة في مختلف مجالات استشراف المستقبل والتخطيط له.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: يمثل تحدي «فيرست جلوبال» فرصة مهمة لطلبتنا وعلمائنا لاكتساب الخبرات والمهارات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذي أصبح يمثل مستقبل العالم في مختلف القطاعات، حيث باتت التكنولوجيا أداة فعالة لإيجاد الحلول لمختلف التحديات العالمية لكنّها تتطلب العقول والسواعد ذات الخبرات والمهارات المتقدّمة. ونحن بدورنا حريصون من خلال استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة على إكساب كل أفراد المجتمع المهارات الضرورية ومنها المهارات العلمية والتكنولوجية من ضمن 12 مهارة تهدف إلى توجيه الكادر الوطني نحو التعامل مع كافة المتغيرات ومواكبة التطور الذي يشهده العالم.

حماية المحيطات

تستضيف مؤسسة دبي للمستقبل الدورة الثالثة من تحدي «فيرست جلوبال» العالمي للروبوتات، للمرة الأولى في المنطقة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، في «فستيفال أرينا» بمدينة دبي، بمشاركة أكثر من 1500 طالب من أكثر من 191 دولة. وتركز الدورة الحالية على توظيف تكنولوجيا الروبوتات في مجال حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان التي تنتج بشكل رئيسي عن المصانع وسوء إدارة أنظمة الصرف الصحي والأنشطة البحرية الملوثة مما يؤثر سلباً على الحياة البحرية وعلى صحة سكان العالم.