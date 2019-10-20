«بعثات شؤون الرئاسة» يحدد المنح الخارجية والداخلية والجامعات

عمر الحلاوي (العين)

نظم أمس مكتب البعثات الدراسية في وزارة شؤون الرئاسة اللقاء التعريفي بالبعثات والمنح الدراسية للطلبة المواطنين المتميزين في مدينة العين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2019 ,2020، وحددت قائمة الجامعات العالمية المتميزة والخطة الزمنية للتقديم للجامعات الأميركية والبريطانية، والفرص المتاحة داخل الدولة وخارجها والجامعات الخاصة بالدولة المعتمدة للمنح الدراسية، وأهم شروط التقديم والقبول للبعثة من طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومعاهد التكنولوجيا، ومتطلبات الدراسة في الجامعات العالمية العريقة.

كما نظم لقاءً تعريفيا مماثلا بمسرح الأرشيف الوطني في أبوظبي بحضور أكثر من 1200 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، وأولياء الأمور.

تضمن اللقاء التعريفي بمدينة العين جلستين منفصلتين الأولى للطالبات بدأت في الساعة العاشرة صباحاً والثانية للطلاب بدأت في الساعة الثانية عشرة ظهراً في المبنى الهلالي بجامعة الإمارات، وترأس اللقاء التعريفي محمد سالم الظاهري عضو مجلس إدارة مكتب البعثات التابع لوزارة شؤون الرئاسة الذي ألقى كلمة استعرض خلالها امتيازات المنح ودورها في تخريج كوادر مواطنة بمواقع مهمة بالدولة، ومن ثم عقد مكتب البعثات حلقة نقاش مع الطالبات للرد على استفساراتهن، واستعرض أهم شروط القبول والاستعدادات المبكرة للقبول، كما فتح المكتب فرص التقديم للبعثات من تاريخ 10 أكتوبر الجاري وحتى 11 نوفمبر المقبل.

وحدد المكتب الامتيازات التي يحصل عليه الطالب المبتعث للعام الدراسي 2019 ,2020 وهي عبارة عن راتب شهري مجزٍ للطالب الموفد وقدره 5500 دولار أميركي لطلبة بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً وتغطية كافة رسوم الدراسة الجامعية، وتوفير مخصصات مالية سنوية للكتب الدراسية والمقررة، وبدل نقدي للاستعدادات للسفر يصل إلى 30 ألف درهم، تذكرة سفر سنوياً ذهابا وإيابا مرتين سنوياً، وتوفير التأمين الصحي للطالب، وتقديم مكافآت تشجيعية للطلبة الذين يظهرون تميزاً أكاديميا، مكافأة مالية تعادل 15% لإجمالي الرواتب الشهرية عند تخرج الطالب، وبدل سفر نقدي لمرافق الطالبة لمدة 45 يوماً في السنة الأولى، أما إذا كان الطالب متزوجاً توفير تذكرة سفر سنوية بالدرجة السياحية ذهاباً وإيابا للزوجة أو الزوج إلى بلد الإيفاد، ورسوم نفقات دراسة الأبناء في بلد الإيفاد علي أن تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 18 عاماً، التأمين الصحي ونفقات العلاج للزوجة أو الزوج والأبناء، علاوة إضافية على الراتب الشهري، فيما حدد المكتب امتيازات الطالب في برنامج المنح الدراسية داخل الدولة وهي الرسوم الدراسية السنوية، رسوم الكتب الدراسية وتكلفة السكن المشترك ورسوم المواصلات في حال توفيرها من الجامعة.

واعتمد المكتب 19 جامعة داخلية للعام الدراسي 2019 ,2020 لبرنامج المنح الدراسية داخل الدولة من بينها جامعة السوربون، وجامعة أبوظبي، وجامعة العين، كلية أبوظبي للإدارة، الجامعة الأميركية في دبي، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، جامعة حمدان بن محمد الذكية، جامعة طيران الإمارات، جامعة الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة، أكاديمية ربدان، الجامعة البريطانية في دبي.