"مؤتمر تقنيات التنظيف" يستكشف الحلول الرقمية لتعزيز استدامة عمليات التنظيف

ناقش "مؤتمر تقنيات التنظيف" المصاحب للدورة الخامسة لمعرض "أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف 2019" الاستراتيجيات الرئيسية لتطوير تقنيات التنظيف المستدام خلال سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التوضيحية التي قدمها لفيف من المتحدثين الإقليميين، بهدف استعراض أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات والاستراتيجيات في القطاع.

كما تطرق الخبراء والمتحدثون المشاركون حول مواضيع ذات أهمية مرتبطة بعمليات الأتمتة والتحول الرقمي في مجال غسيل الأقمشة والمفروشات، فضلاً عن البحث في أهم السبل لمواكبة الطلب المتزايد على غسيل الملابس في المنطقة.

بهذه المناسبة، قالت تاتيانا أحمد، مديرة خدمات تنظيف الغرف في فندق ’جراند حياة دبي‘:"من المهم أن تركز الفنادق على قضايا أكثر أهمية تتخطى مجرد وضع بطاقات مخصصة على الأسرة لتشجيع الضيوف على إعادة استخدام مفارش الأسرة والمناشف. وتحتاج الشركات اليوم للاستثمار في استراتيجيات مبتكرة تضع الاستدامة في صدارة الأولويات، بالإضافة إلى العمل على تثقيف الموظفين وتدريبهم على استخدام التقنيات المناسبة، ونقل رسالة الاستدامة للضيوف".

وخلال حديثها عن أهمية تدريب الموظفين، أضافت: "لن يحقق الاعتماد على عمليات ومُنتجات صديقة للبيئة نتائج مرضية ما لم يمتلك الموظفون القدرة والمعرفة الكافية حول كيفية الاستفادة منها؛ ولهذا السبب من المهم أن تقدم الفنادق دورات تدريبية لموظفيها، وهناك عدة مجالات يمكن للفنادق التركيز عليها عندما يتعلق الأمر بتدريب الموظفين، بما يشمل ممارسات إدارة وترشيد المياه، وكفاءة استهلاك الطاقة، وإعادة تدوير النفايات".

ويستضيف أسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف 50 جهة عارضة من 15 دولة. من جهة ثانية، سيسلط معرض الشرق الأوسط للتنظيف الضوء على أحدث الابتكارات في مجال ممارسات التنظيف والنظافة الصحية، بينما سيقدم معرض الخليج لغسيل السيارات- العناية بالسيارات لمحة عن أحدث خدمات غسيل السيارات وصيانتها من خلال المنصة التجارية الوحيدة المخصصة لقطاع غسيل السيارات والعناية بها في منطقة الشرق الأوسط.