سامانا للتطوير العقاري تحصد جائزة أفضل مشروع سكني مستدام

العربية المتحدة.

2- من أهم الميزات التي سمحت لمشروع "سامانا جرينز" بالوصول للقمة هي استخدام أفضل التقنيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.

3- تساعد أنظمة تنقية الهواء في المناطق المشتركة بمشروع "سامانا جرينز" على توفير هواء نقي وبيئة صحية للسكان.

4- يعد مشروع "سامانا جرينز" خياراً مثالياً للاستثمار، حيث تصل نسبة العائد على الاستثمار إلى 9.25%.

5- أعلن المطور أنه يعمل في الوقت على الحالي على تصميم مفاهيم أكثر تميزاً لتوفير

حياة أكثر بهجة وفخامة بتكلفة معقولة.

دبي- 17 أكتوبر 2019: فازت سامانا للتطوير، وهي الذراع العقاري لمجموعة شركات سامانا دبي، بجائزة أفضل مشروع سكني مستدام وذلك نظراً لاستخدامها أفضل التقنيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة. وتعد تلك الجائزة من فئة جوائز الابتكار والبناء التي تنظمها مجموعة «بي إن سي للنشر»، وهي إحدى دور النشر الرائدة في دبي.

ومن بين 200 مشارك و 8 منافسين على فئة المشاريع المستدامة، فإن أهم ما يميز مشروع "سامانا جرينز" هو استخدام أفضل التقنيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة والتكنولوجيا الخضراء. كما سيتم استخدام المياه الرمادية المعاد تدويرها لري المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية بالمشروع وذلك وفق قواعد لوائح الأبنية الخضراء. وعلاوة على ذلك، ستساعد أنظمة تنقية الهواء في المناطق المشتركة على تحسين جودة الهواء وتوفير بيئة صحية بوجه عام. وسيتبنى المطور سياسة استخدام التكنولوجيا الخضراء لضمان تلبية المشروع لرؤية دبي بأن تصبح مدينة مستدامة، حيث تستخدم الأجهزة

الخضراء طاقة أقل وتكون أكثر كفاءة واستدامة.

وقد شهدت "جوائز الابتكار والبناء 2019" اهتماماً متزايداً ومشاركة من قبل شركات التطوير العقاري والمقاولين وغيرها من الشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة في الإمارات العربية المتحدة. وقد نافس على الجائزة السنوية لأفضل مشروع سكني مستدام 8 متنافسين، حيث وصلت "سامانا جرينز" إلى النهائيات وحصدت الجائزة. كما عكست المزايا الفريدة التي يتمتع بها المشروع التزام سامانا للتطوير بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، حيث ذكر المحكمون أنها قدمت مساهمة هامة وفاعلة وأوضحت كيف تكون أفضل ممارسات البناء وكيف ساهم استخدامها لأفضل تقنيات وأساليب البناء في نجاحها.

ولتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، تحتوي المناطق المشتركة في المبنى بالكامل، بما في ذلك الممرات والاستقبال وصالة الألعاب الرياضية، على أجهزة استشعار للحركة لضمان توافر الكفاءة التشغيلية الأمثل لأنظمة الإضاءة والتبريد، كما تم توفير ميزات الإضاءة المنخفضة الجهد وأجهزة توفير الطاقة.

وقال آلان جيمس، المدير العام لمجموعة شركات سامانا: "يسعدنا أن تقوم سامانا للتطوير من خلال مشروعها الأول "سامانا جرينز" بوضع بصمتها في مجال العقارات بدبي كمطور مسؤول. إنه لشرف عظيم لنا، ونحن ملتزمون بالحفاظ على البيئة وكذلك ضمان تحسين عوائد الاستثمار لعملائنا. وقد صنعنا اليوم علامة فارقة في قطاع العقارات مما يجعلنا من بين أبرز المطورين في دبي".

وأضاف آلان: "إننا نتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والإنسانية بشكل عام بصفتنا مطورين عقاريين للقيام بكل ما هو ممكن وعدم ادخار الجهد للحد من الانبعاثات، ونقوم بواجبنا في الحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة من أجل مستقبل مستدام. وستعمل "سامانا جرينز" من خلال إدخال أنظمة تنقية الهواء في المناطق المشتركة على توفير الهواء النقي وبيئة صحية للسكان".

كما تلعب الوجهة السياحية لمشروع "سامانا جرينز" دوراً رئيسياً في شعبيته. حيث يحوي المشروع 116 وحدة سكنية تتنوع من شقق استوديو إلى شقق بغرفتي نوم على أساس التملك الحر، بالقرب من مشروع ميركل جاردنز في مجمع أرجان، وتقدر مساحة المشروع بنحو 13,000 متر مربع. ولتلبية احتياجات التسوق اليومية لسكان المشروع، فإنه يحوي مساحة مخصصة لست وحدات للبيع بالتجزئة، فضلاً عن ساونا وجيم ومنطقة لعب للأطفال وموقف سيارات مظلل ومناطق طبيعية وساحة للترفيه.

ويعد مشروع "سامانا جرينز" خياراً مثالياً للاستثمار، حيث تصل نسبة العائد على الاستثمار إلى 9.25% وهو عرض جذاب للغاية للمستثمرين. وحيث تم بيع 98% من المشروع، أوضحت سامانا للتطوير أنها عازمة على استكمال وتسليم مشروع "سامانا جرينز" في الموعد المحدد وفق التزامها تجاه العملاء.

وأوضح آلان بأن سامانا للتطوير تعمل حالياً على تصميم مشاريع أكثر تميزاً لتوفير حياة أكثر بهجة وفخامة بتكلفة معقولة للسكان مع التزامها بالاستدامة.

وقد علق وسام يونان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سي للنشر»، قائلاً "لقد انبهرنا في هذا العام من عدد وكفاءة الترشيحات التي تلقيناها. لقد كان الأمر بمثابة اختبار حقيقي لهيئة التحكيم فيما يتعلق بالمراجعة ومنح النقاط. وقد كان لمشروع "سامانا جرينز" من تطوير سامانا للتطوير العقاري العديد من الخصائص الفريدة والميزات الرائعة المفيدة للسكان والبيئة.

حول مجموعة سامانا:

مجموعة سامانا هي مجموعة شركات قائمة في دبي وتقدم العديد من الأعمال المتنوعة والمختلفة، ويصل عدد هذه الشركات إلى ثمان شركات متخصصة في خدمات الهجرة والاستثمار والتطوير العقاري وإدارة الأصول وتساهم في اقتصاديات الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. فكل شركة هي كيان مهني مستقل مزود بأحدث المرافق ويديره أفضل الموظفين المهنيين.

تقدم مجموعة سامانا العديد من الخدمات لعملائها. وتتبع سامانا جروب منهجًا يتميز بالشفافية والمهنية على أعلى مستوى ما يعزز من مكانتها القوية. تقدم مجموعة الشركات خدمات في إدارة الأعمال والهجرة والاستثمار العقاري وخدمات التطوير وفق منهج مهني متميز.

تشمل شركات سامانا جروب بريميرز انترناشونال وستار بيزنس سنتر وجلوبال لخدمات الهجرة وإيه إيه إيه أسوشيتس وسامانا للتطوير وكابيتال إنفسنتمنت ليمتد وريلاينس ستار بروبيرتيز إل إل سي.



Advertisements