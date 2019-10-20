"سلامة الطفل" تشارك "سيدات الشارقة" معايير الأمان في المركبة

نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة ورشة عمل "سلامة الطفل في المركبة" بالتعاون مع شركة النابوده للسيارات في نادي سيدات الشارقة.

هدفت الورشة إلى توضيح كيفية وأهمية اختيار مقعد السيارة المناسب للطفل، حيث عُرضت دراسات مختلفة خلال الورشة حول أثر وعواقب الاستهانة باختيار مقاعد السيارة للأطفال، وأبرز أسباب عدم امتلاك المقعد ودوافع عدم استخدامه، وكيفية تشجيع الأطفال على الجلوس في المقعد المناسب لهم.

وقدمت ناريمان الرستماني، مساعد مدير التسويق بـ"النابوده للسيارات" معلومات عن أنواع المقاعد بحسب طول الطفل الذي يستخدمها، وعرّفت بنظام i-Size الأوروبي لتركيب المقاعد في المركبات، كما أشارت إلى أهمية جلوس الأطفال في المقاعد بالوضعية الخلفيّة حتى بلوغهم خمسة عشر شهراً من عمرهم، وبعد ذلك يتمّ تحويل اتجاه مقاعدهم إلى الأمام.

وحذّرت الورشة من استخدام المقاعد المستعملة التي لا يمكن التحقق من تعرّضها إلى حادث تصادم سابقاً، أو إذا كانت أجزاء منها مفقودة، ومن الصعب معرفة إذا كانت مناسبة لسيارة مستخدمها الجديد وطفله، وإذا ما تمّ تركيبها بشكل صحيح، حيث لا تكون الإرشادات متوفرة كما هي الحال في المقاعد الجديدة، وقد لا تلبي المقاعد المستعملة معايير السلامة الحالية لأن هذه المعايير والتقنيات تتغيّر بشكل دائم.

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كما قدمت الورشة مقعد سيارة كجائزة لإحدى الحاضرات اللواتي كن من ضمن عضوات وموظفات النادي وأمهات الأطفال في حضانة "بساتين" التابعة للنادي، بالإضافة إلى تقديم هدايا مخصصة للأطفال في المركبات.



وأوضحت مدير إدارة سلامة الطفل هنادي صالح اليافعي: "إن لمقاعد السيارات مواصفات ومعايير مختلفة يصعب على بعض الأهل معرفتها بسهولة مثل اختلاف المقاعد مع اختلاف الأعمار والأوزان للأطفال، والعديد لا يعرف أن لمقاعد السيارات تاريخ صلاحية، لذلك نحرص على عقد مثل هذه الورش التوعوية التي تتماشى مع رؤية الشارقة في تعزيز أمن وسلامة الأطفال في جميع النواحي، وتدعم جهود برنامج الشارقة مدينة صحية الرامي إلى تحقيق أعلى مستويات العيش الصحي لسكان الإمارة".

وتوجهّت بالشكر إلى نادي سيدات الشارقة لدعمه المستمر، وأبدت حرص الإدارة على تفعيل الشراكات مع المؤسسات ومزيد من التعاون مع شركة النابوده مشيرة إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود للتوعية بسلامة الأطفال في المركبات وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن الحوادث.

كما ثمنت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة جهود إدارة سلامة الطفل في طرح مبادرات سباقة لتوعية المجتمع بشتى المجالات، مؤكدة حرص النادي على تقديم كل ما يثري معارف وخبرات العضوات والموظفات في التعامل مع شؤون أطفالهم على الأصعدة كافة.