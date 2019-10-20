الإمارات تشارك في اجتماعات المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

شاركت دولة الإمارات في اجتماعات المنتدى الحكومي لمناقشة تحديات جرائم الإتجار بالبشر في الشرق الأوسط الذي دعت إليه مملكة البحرين وأقيم تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون والمنظمة الدولية للهجرة.

وترأس سعادة يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وفد الدولة إلى اجتماعات المنتدى الذي استمر لمدة يومين من 14 وحتى 16 أكتوبر 2019م، وشارك فيه ممثلون من اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من الدولة ومن دول عربية أخرى.

وأكد سعادة يعقوب الحوسني في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماعات التزام دولة الإمارات في تعزيز جهودها لمكافحة الإتجار بالبشر، من خلال تكثيف التعاون والتنسيق مع دول المصدر بشكل خاص ومع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بشكل عام.

كما أكد ضرورة تحديد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع هذه الجريمة في المنطقة للعمل على سد تلك الفجوات من خلال تدريب العاملين على مكافحتها وتوعية المجتمع والفئات الأكثر عرضة للإتجار، بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة.

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وأشار سعادته إلى ضرورة تبني مبادرات وتوصيات مشتركة بهدف تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لمواكبة التطورات والأساليب الاجرامية وبالتالي الاستدامة في مكافحة هذا النوع من الإتجار الذي يمس بالكرامة الإنسانية.

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وشدد سعادته أهمية هذا المنتدى الذي يعد منصة وفرصة مثمرة للدول والمنظمات الدولية المشاركة للمساهمة مع المجتمع الدولي في تعزيز التعاون المشترك.

من جهة ثانية رحبت الدول المشاركة المنتدى الحكومي باستضافة دولة الإمارات للدورة القادمة.