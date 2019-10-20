الامارات | حاكم الشارقة يوجه بتعيين 389 مواطناً بالمنطقة الوسطى‎

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بتعيين 389 مواطناً بالمنطقة الوسطى‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج الخط المباشر الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الشارقة، بتعيين 25 موظفاً من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة في الحديقة الجيولوجية بالفاية، و32 موظفاً في مركز الحياة الفطرية بالذيد، و32 موظفاً في مركز القرم بكلباء، و300 موظف من حملة الثانوية العامة في "سفاري الشارقة" بالذيد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات التعيين الخاصة بالمعينين ضمن الدفعة الأولى وعددهم 161 مواطناً ومواطنة وتم ضمهم إلى برنامج تدريب خاص بالموظفين الجدد للارتقاء بمستواهم المهني.

وأما بالنسبة للدفعات الثانية والثالثة والرابعة المعتمدة أسماؤهم للتوظيف فقد تم مخاطبة الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات التعيين ولمدة أسبوعين، سيتم التواصل معهم ابتداء من صباح الاثنين لإنهاء إجراءات التعيين، وسيتم تأهيل جميع المستهدف تعينهم.